Deutsche Bank verhoogt koersdoel Heineken

Beeld: Heineken

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft maandag het koersdoel voor Heineken verhoogd van 123,00 naar 145,00 euro bij handhaving van het koopadvies, na de kwartaalcijfers vorige week. Tijdens een beleggersdag kondigde de bierbrouwer aan het algoritme voor de winstgroei te willen bijstellen. Prijsverhogingen, verschuivingen in de productmix en een nieuwe 'kostenbewuste cultuur' zouden een grotere bijdragen moeten leveren. De volatiliteit van de grondstofprijzen betekent volgens analist Mitch Collett dat het nieuwe algoritme waarschijnlijk nog niet zichtbaar zal zijn in de jaarcijfers van 2023 en 2024, hoewel Deutsche Bank voor beide boekjaren wel een sterke winstgroei voorziet. Voor de jaren 2025 tot en met 2027 denkt Deutsche Bank echter aan een operationele winstgroei van 10 procent, vooral door margegroei. Een effectieve verwezenlijking van de strategie is volgens Deutsche Bank nog lang niet in de koers van Heineken ingeprijsd. Het groei-algoritme van de bierbrouwer is veel meer waard dan de markt denkt, concludeert Collett. Het aandeel Heineken stond maandag 1 procent hoger op 102,60 euro. Bron: ABM Financial News

