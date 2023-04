'Solide kwartaal Basic-Fit' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Basic-Fit

(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit heeft een solide eerste kwartaal achter de rug. Dit oordeelden analisten van Morgan Stanley maandagochtend. De uitbater van fitnessketens boekte afgelopen kwartaal een omzet van 245 miljoen euro en verwelkomde 250.000 nieuwe klanten ten opzichte van het vierde kwartaal, zo merkten analisten van de bank op. De outlook voor 2023 werd gehandhaafd. "Basic-Fit heeft grofweg een kwart van zijn omzetdoelstelling behaald in het eerste kwartaal en loopt ook vooruit in zijn doelstelling voor de te openen clubs", aldus de analisten. Positief noemde Morgan Stanley dat Basic-Fit steeds meer duurdere, premiumabonnementen afsluit. Circa 38 procent van de abonnementen is premium. "Dit is al dichtbij de doelstelling van 40 tot 45 procent voor het einde van dit jaar." Wel merkten de analisten op dat Basic-Fit geen update gaf over de liquiditeitspositie. Morgan Stanley heeft een Overwogen advies op Basic-Fit met een koersdoel van 40,00 euro. Het aandeel steeg maandagochtend met 1,8 procent tot 37,90 euro. Bron: ABM Financial News

