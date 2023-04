Kretinsky wil investeren in Casino Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky wil zich inschrijven op een kapitaalverhoging van Casino van maximaal 750 miljoen euro. Dit maakte de Franse supermarktuitbater maandag bekend. De kapitaalverhoging zou kunnen leiden tot een wijziging in de aandeelhoudersstructuur van het met schulden beladen bedrijf. Voor de bestaande aandeelhouders dreigt tegelijk een forse verwatering. Het bod werd gedaan door EP Global Commerce, dat wordt gecontroleerd door de Tsjechische miljardair Daniel Kretinsky wiens Vesa Equity Investment een belang van ongeveer 10 procent heeft in Casino. Kretinsky heeft ook een belang in PostNL. Ook zou Fimalac, een andere aandeelhouder, de kans krijgen om deel te nemen aan een kapitaalverhoging van maximaal 150 miljoen euro. Voorwaarden voor de deal zijn onder meer een vermindering van de zware schuldenpositie van de groep en goedkeuring van de operatie door toezichthouders en schuldeisers. Casino liet al weten dat het voorstel van EP Global bekeken zal worden. Bron: ABM Financial News

