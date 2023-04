AEX nipt lager van start gegaan met koerssprong Philips Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste maandag kort na de beursgong 0,2 procent lager op 760,53 punten, terwijl de Midkap fractioneel terrein prijs gaf.

Onder de hoofdaandelen kreeg Philips na cijfers de handen van beleggers op elkaar. De omzet overtrof in het afgelopen kwartaal de verwachtingen ruimschoots, en het aandeel won maar liefst 10 procent.

Prosus en Shell noteerden onderaan met verliezen tot anderhalf procent.

In de AMX won TKH bijna drie procent na vrijgave van cijfers. OCI verloor daarentegen bijna twee procent. Basic-Fit verloor ruim een procent na cijfers.

Inde AScX won CM.COM twee procent. Vastgoedfonds Vastned daalde zes procent na een ex-dividend notering. Bron: ABM Financial News

