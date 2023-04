AEX start drukke cijferweek vermoedelijk hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat maandag naar verwachting in het groen van start. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursbel op een winst van 0,4 procent.

Afgelopen week maakte de AEX op weekbasis nog een pas op de plaats met een slotstand van 772,19 punten.

Na de ophef en bijbehorende volatiliteit over de bankencrisis in maart, is de hoofdindex van Beursplein 5 in april vooral bezig met het maken van pirouettes. De bandbreedte voor de index op slotbasis was afgelopen week met niet veel meer dan een half procent zelfs extreem laag. Hetzelfde beeld was op Wall Street zichtbaar voor de drie Amerikaanse hoofdindices.

Op individueel fondsenniveau valt er evenwel genoeg te beleven met koersen die flink kunnen reageren op cijferrapportages, maar ook op ex-dividend noteringen.

Bob Homan, Hoofd Investment Office van ING, is vooralsnog te spreken over het verloop van het cijferseizoen. “De cijfers, ook in Amerika, pakken tot nu toe wat beter uit dan gedacht”, aldus Homan.

Groot enthousiasme onder beleggers over de cijfers blijft echter achterwege. Analisten verklaren de terughoudendheid door te benadrukken dat beleggers bang zijn dat de pijlsnel gestegen rente tot een recessie zal leiden, die zijn sporen kan nalaten in de bedrijfscijfers in de komende kwartalen.

Ook vielen de cijfers van populaire groeiaandelen als Netflix en Tesla afgelopen week tegen. Bij de streamingdienst stelde de abonneegroei teleur, terwijl de fabrikant van elektrische auto's de omzetverwachtingen niet wist waar te maken en ook de marge onder druk stond na prijsverlagingen.

Amerikaanse beleggers staan nu op de drempel van de belangrijkste week van het cijferseizoen, met onder meer rapportages van de techgiganten Amazon, Alphabet, Meta Platforms en Microsoft.

In Amsterdam zullen deze week vooral de cijfers van Philips, vandaag voorbeurs, AkzoNobel en Unilever op extra aandacht kunnen rekenen, terwijl een stroom aan ex-dividend noteringen op het koersverloop van de indices zullen drukken. Zo noteren vandaag Heineken en Vastned ex-dividend.

Azië en olie

In Azië noteren de beurzen vanochtend overwegend lager. Tokio koerst nog wel nipt hoger, maar vooral de KOSPI index in Seoel moet met een verlies van een procent duidelijk terrein prijsgeven.

De Amerikaanse olie-future koerst daarnaast 1,2 procent lager op krap 77 dollar per vat. Afgelopen week verloor de future op weekbasis al zes procent, door de aanhoudende zorgen over de economische vooruitzichten en de mogelijke impact op de energievraag.

Ook de berichten dat de Russische leveringen van ruwe olie ondanks sancties en embargo's gewoon doorgaan, hielpen de olieprijzen afgelopen week niet, volgens analist Carsten Fritsch van Commerzbank.

Centrale Banken

Beleggers kijken ondertussen al weer uit naar de monetaire beleidsvergaderingen in mei, waarbij algemeen wordt verwacht dat de Federal Reserve en de Bank of England nog één renteverhoging doorvoeren alvorens te pauzeren.

De FedWatch Tool van CME laat zien dat de kans op een renteverhoging met 25 basispunten bij de volgende beleidsvergadering van de Fed wordt geschat op circa 89 procent.

Op het macro-economische vlak hebben beleggers vandaag oog voor de vrijgave om 10:00 uur van de Duitse conjunctuurindicator ZEW-index.

Bedrijfsnieuws

Philips zag in het eerste kwartaal van 2023 de omzet sterker oplopen dan verwacht, maar het verlies nam fors toe vanwege provisies. In het afgelopen kwartaal boekte Philips een omzet van 4,2 miljard euro, tegen een omzet van circa 3,9 miljard euro een jaar eerder. Voor afgelopen kwartaal hadden de analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus gerekend op een flink lagere omzet van 4,0 miljard euro.

Basic-Fit heeft in het eerste kwartaal van dit jaar de omzet flink zien aantrekken, geholpen door een stijging van het aantal leden. De outlook voor 2023 werd gehandhaafd.

Vopak zal voor een bedrag van circa 400 miljoen euro aan schuld plaatsen in Amerika, op de US Private Placement (USPP) markt.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 steeg vrijdag 0,1 procent op 4.133,52 punten, de Dow Jones index won ook 0,1 procent op 33.808,96 punten en de Nasdaq sloot eveneens 0,1 procent hoger op 12.072,46 punten.