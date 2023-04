'Resultaten Philips overwegend beter dan verwacht' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Philips

(ABM FN-Dow Jones) Philips heeft in het eerste kwartaal van dit jaar overwegend beter gepresteerd dan verwacht, maar het verlies viel wel hoger uit door provisies. Dit oordeelden analisten van Jefferies maandag. De omzet en aangepaste EBITA-marge waren volgens Jefferies beter dan verwacht, door sterkere resultaten uit de divisie Diagnosis & Treatment. De twee andere divisies, Connected Care en Personal Health presteerden grofweg conform verwachting, aldus Jefferies. Jefferies zag een vlakke groei van het orderboek. De outlook voor 2023 werd daarnaast gehandhaafd, maar de bank merkte op dat hierin nog niet de mogelijke impact van een schikking rond de slaapapneu-apparaten is meegenomen. Philips nam hier vanochtend een provisie voor van 575 miljoen euro. De analisten merkten ook op dat Philips verder geen update gaf over de lopende rechtszaken rond de slaapapparatuur. Jefferies heeft een Underperform advies op Philips. Bron: ABM Financial News

