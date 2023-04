Vopak plaatst schulden in Amerika Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Vopak zal voor een bedrag van circa 400 miljoen euro aan schuld plaatsen in Amerika, op de US Private Placement (USPP) markt. Dit maakte het tankopslagbedrijf maandag bekend. Het betreft twee uitgiftes van respectievelijk 225 miljoen dollar en 193 miljoen euro, met looptijden variërend van vijf tot 10 jaar. De lening in dollars kent een gemiddelde rentevergoeding van 5,14 procent, terwijl de vergoeding op de lening in euro’s 4,65 procent bedraagt. De opbrengsten zullen voornamelijk worden gebruikt om uitstaande en aflopende schulden af te lossen. Volgens Vopak verbetert hierdoor de kapitaalstructuur. Bron: ABM Financial News

