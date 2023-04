Europese beurzen openen naar verwachting verdeeld

(ABM FN) De Europese beurzen gaan maandag een verdeelde opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 33 punten voor de Duitse DAX en een plus van 47 punten voor de Franse CAC 40. De Britse FTSE lijkt 8 punten lager te openen.

Het was een gemengde week voor de markten in Europa, met stijgingen voor de FTSE 100 en de CAC 40, aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets. Vrijdag sloten de aandelenmarkten hoger.

Het cijferseizoen verloopt vooralsnog goed, zei Bob Homan, Hoofd Investment Office van ING voor de camera van ABM Financial News.

"De cijfers, ook in Amerika, pakken tot nu toe wat beter uit dan gedacht", aldus Homan. En het verrassingseffect is volgens de beursexpert "best groot", namelijk 7 procent beter dan verwacht.

Beleggers kijken uit naar de monetaire beleidsvergaderingen in mei, waarbij algemeen wordt verwacht dat de Federal Reserve en de Bank of England nog een renteverhoging doorvoeren alvorens op de pauzeknop te drukken.

Opmerkingen van de beleidsmakers van de Europese Centrale Bank suggereren dat ze nog een stapje verder kunnen gaan, waarbij voorzitter Christine Lagarde afgelopen week zei dat de ECB nog een lange weg te gaan heeft om de inflatie terug te brengen naar haar doelstelling van 2 procent.

De Franse en Duitse economie lieten in de samengestelde inkoopmanagersindices over april een groeiversnelling zien, maar dat was geheel te danken aan de dienstensector, want de industrie kromp harder. Voor de eurozone als geheel was de groei van de economie sterker dan voorzien, maar ook hier deed de industrie een stapje terug. In de VS groeide de industrie in april weer.

Bedrijfsnieuws

Flow Traders heeft in het eerste kwartaal van 2023 veel minder winst geboekt. Het aandeel verloor in Amsterdam bijna 13 procent.

Glencore heeft in het eerste kwartaal vooral minder nikkel geproduceerd. Dit bleek uit productiecijfers die Glencore vrijdag publiceerde. Het aandeel verloor ruim 2 procent in Londen.

In Parijs deden L'Oreal en Essilor Luxottica goede zaken, met winsten van ruim 3 tot 6 procent. ArcelorMittal was hekkensluiter in de CAC 40 en daalde bijna 4 procent. De mondiale staalproductie is na dalingen in januari en februari in maart weer gestegen, zo meldde World Steel.

In Frankfurt ging SAP aan kop, met een plus van ruim 5 procent, na het openen van de boeken. De resultaten waren beter dan verwacht.

BASF leverde in de DAX 2 procent in en sloot daarmee de rij.

Euro STOXX 50 4.408,59 (+0,5%)

STOXX Europe 600 469,00 (+0,3%)

DAX 15.881,66 (+0,5%)

CAC 40 7.577,00 (+0,5%)

FTSE 100 7.914,13 (+0,2%)

SMI 11.460,58 (+0,6%)

AEX 762,19 (+0,1%)

BEL 20 3.826,30 (+0,1%)

FTSE MIB 27.745,81 (+0,4%)

IBEX 35 9.415,60 (-0,4%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Maandag gaat Wall Street een lagere opening tegemoet.

De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag dicht bij huis gebleven. Op weekbasis resteerden bescheiden verliezen.

Deutsche Bank sprak in een marktcommentaar van een toenemende risicoaversie. Volgens Bank of Securities worden beleggers steeds pessimistischer, hoewel aandelen volgens de bank nog altijd koopwaardig zijn.

ING merkte op dat van de 82 bedrijven uit de S&P 500 die al met cijfers kwamen, ruim driekwart de winstgroeiverwachting met gemiddeld meer dan 5 procent heeft overtroffen. De omzetverwachting werd door de helft van deze bedrijven met circa 2 procent overtroffen. "Geen slechte score, als je je bedenkt dat er in aanloop naar het kwartaalcijferseizoen een winstdaling van ruim 7 procent werd verwacht."

Op de laatste handelsdag van de week was de macro-agenda vrijwel leeg. De Amerikaanse economie is in april flink harder gegroeid, bleek vrijdag uit voorlopige cijfers van S&P Global.

De inkoopmanagersindex voor de dienstensector ging van 52,6 in maart naar 53,7 in april. Dat is de hoogste stand in 12 maanden. De inkoopmanagersindex voor de Amerikaanse industrie steeg van 49,2 in maart naar 50,4 in april, het hoogste niveau in zes maanden.

De samengestelde index steeg zo van 52,3 naar 53,5, de hoogste stand in 11 maanden.

Econoom Chris Williamson van S&P merkte op dat de bedrijfsactiviteiten weer groeien, na zeven maanden van krimp. En de huidige cijfers wijzen volgens hem op een groei van het bruto binnenlands product met iets meer dan 2 procent.

Williamson vindt het "geruststellend", dat de groei breed gedragen is, nu ook fabrikanten melding maken van een terugkeer van de vraag.

WTI-olie werd 0,7 procent duurder. Op weekbasis daalde de olieprijs zo'n 6 procent.

Bedrijfsnieuws

Taxidienst Lyft gaat flink in zijn personeelsbestand snijden om kosten te besparen. Dit bevestigde CEO David Risher vrijdag in een email aan werknemers die werd vrijgegeven, nadat The Wall Street Journal eerder op de dag al berichtte over de voorgenomen ontslagen. Details over de omvang van het banenverlies zijn niet bekendgemaakt. Volgens WSJ zou het gaan om tenminste 1.200 banen, of zo'n 30 procent van het totale personeelsbestand. Het aandeel steeg vrijdag ruim 6 procent op het nieuws.

Procter & Gamble heeft de outlook voor het lopende boekjaar verhoogd, na in het derde kwartaal iets beter te hebben gepresteerd dan voorzien. Het aandeel steeg 3,5 procent.

PPG Industries heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan het zelf verwachtte en het aandeel won bijna een half procent.

Tesla heeft de prijzen van de Model S en Model X verhoogd in de Verenigde Staten, zo meldde persbureau Bloomberg vrijdag. De prijzen voor beide modellen werden met 2 tot 3 procent verhoogd. Daarmee draait Tesla weer een deel van de prijsverlagingen eerder in het jaar terug, nadat woensdagavond bij de kwartaalcijfers bleek dat de verlagingen op de winstmarges beginnen te drukken. Twee dagen eerder werd de prijs voor de Model Y SUV en Model 3 nog voor de tweede keer in één maand verlaagd. Van de koersval van bijna 10 procent op donderdag won Tesla vrijdag slechts een procent terug.

S&P 500 index 4.133,52 (+0,1%)

Dow Jones index 33.808,96 (+0,1%)

Nasdaq Composite 12.072,46 (+0,1%)

AZIE

De Aziatische beurzen koersten maandag overwegend lager.

Nikkei 225 28.618,78 (+0,2%)

Shanghai Composite 3.296,30 (-0,2%)

Hang Seng 19.949,78 (-0,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde vanochtend op 1,0980. Vrijdagavond noteerde het muntpaar op 1,0985.

USD/JPY Yen 134,38

EUR/USD Euro 1,0980

EUR/JPY Yen 147,53

MACRO-AGENDA:

00:00 Prijzen bestaande koopwoningen - Maart (NL)

10:00 Ifo ondernemersvertrouwen - April (Dld)

14:30 Chicago Fed activiteitsindex - Maart (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Philips - Cijfers eerste kwartaal (NL)

13:00 Coca-Cola - Cijfers eerste kwartaal (VS)