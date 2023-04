Drukke cijferweek in verschiet

(ABM FN-Dow Jones) Beleggers gaan een drukke week tegemoet, met een hoop macrocijfers en meer bedrijfsresultaten.



De macro-economische week start op maandag met het Ifo ondernemersvertrouwen over april en de Chicago Fed-index.



Dinsdag volgen de Case Shiller huizenprijzen en het consumentenvertrouwen in de VS. Ook staan de nieuwe woningverkopen op de rol.



Woensdag volgen er cijfers over het Duitse consumentenvertrouwen en de Nederlandse producentenprijzen over maart. In de VS gaat de aandacht dan uit naar de orders voor duurzame goederen en de wekelijkse hypotheekaanvragen.



Donderdag zijn er, zoals altijd, de wekelijkse steunaanvragen in de VS, maar ook het Europese consumentenvertrouwen. Verder ligt de focus op Amerikaanse groeicijfers over het eerste kwartaal.



Op vrijdag tot slot zijn het rentebesluit van de Bank of Japan en Duitse werkloosheidscijfers. Ook krijgen beleggers inzicht in groei- en inflatiedata uit Frankrijk. De Duitse inflatie staat ook geagendeerd, naast Europese groeicijfers.



Het cijferseizoen komt volgende week echt op stoom. Onder meer Coca-Cola, Nestlé, UBS en General Electric openen aan het begin van de week de boeken. Vooral Amerikaanse bedrijven geven inzicht in de resultaatontwikkeling in het eerste kwartaal, waaronder zwaargewichten General Motors, McDonald's, PepsiCo, en UPS. Dinsdag nabeurs is er aandacht voor Alphabet, Microsoft, Texas Instruments en Visa.



Halverwege de week kijkt de markt naar Meta en Boeing. Voor aandeelhouders van Adyen, zullen de resultaten van Worldline van belang zijn.



Donderdag zijn onder meer Amazon.com, Mastercard en AbbVie aan de beurt. In Europa komen Deutsche Bank en BASF aan bod. Cijfers van Delivery Hero en HelloFresh kunnen interessant zijn voor aandeelhouders van Just Eat Takeaway.



Vrijdag is het relatief rustig met Chevron, Exxon Mobil en Colgate-Palmolive.



In Nederland is het maandag al relatief druk met cijfers van Philips, TKH en Basic-Fit. Een dag later volgen AkzoNobel, Corbion, Heijmans en Randstad, naast Ordina, dat wellicht vanwege het overnamebod uit Frankrijk niet meer zo veel aandacht op de beurs krijgt. Nabeurs komt ASM International met resultaten.



Ook op woensdag is het druk, met resultaten van Besi, Corbion, Fugro en IMCD. Ook Vopak, KPN en Ctac openen dan de boeken. Op donderdag is het rustig met alleen Unilever.

In België volgen komende week ook de nodige cijfers. Woensdag starten Melexis en Xior. Donderdag is het druk met Telenet, Kinepolis en Umicore. Vrijdag volgen Recticel, Proximus, Cofinimmo en Tubize.

Bron: ABM Financial News