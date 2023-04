ING klaagt grootste bank van China aan - media

(ABM FN-Dow Jones) ING heeft Industrial and Commercial Bank of China aangeklaagd en eist een schadevergoeding van 170 miljoen dollar omdat de grootste bank van China de contractvoorwaarden zou hebben geschonden. Dit meldde de Financial Times zondag op basis van rechtbankdocumenten uit Hongkong.

Daardoor boekte ING verliezen op metalen die door Triway International, een in Hongkong gevestigde dochteronderneming van Maike, aan China's grootste koperhandelaar Maike Metals International waren verkocht.



Maike bankierde bij ICBC en Triway bij ING, maar Triway ontving geen betaling en ING had zijn transacties gefinancierd, volgens de Financial Times.



De vermeende contractbreuk van ICBC gebeurde vlak voordat Maike in september vorig jaar bekendmaakte in zwaar weer te verkeren, met een tekort aan liquiditeit.



Het Hooggerechtshof van Hongkong hield op 12 april een hoorzitting over de zaak, aldus de Financial Times.



ING en Maike wilden niet reageren op de zaak, evenals de advocatenkantoren Reed Smith en King & Wood Mallesons, die respectievelijk ING en ICBC vertegenwoordigen. ICBC reageerde niet onmiddellijk op verzoeken om een reactie, aldus de krant.