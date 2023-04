Valuta: yuan nog lang geen serieuze concurrent voor dollar

(ABM FN-Dow Jones) De gesprekken over de Chinese yuan die de Amerikaanse dollar uitdaagt als belangrijkste valutastandaard zijn de afgelopen weken geïntensiveerd, maar het zal zeker decennia of zelfs langer duren voor de yuan een serieuze concurrent wordt voor de greenback, stelt valutaspecialist Joost Derks van iBanFirst.



"Het is onwaarschijnlijk dat de yuan nog tijdens ons leven de dollar zal vervangen als de belangrijkste valuta", voorspelt de valutakenner, die wel verwacht dat de handel in de Chinese munt de komende jaren toeneemt.



"De groei van het gebruik van de yuan in Europa gaat als een speer", aldus Derks. Frankrijk en China rondden recent hun eerste LNG-transactie af met betaling in Chinese yuan en Saudi-Arabië gaat een raffinaderij bouwen voor 83,7 miljard yuan.



Is een zogeheten 'de-dollarisatie' dan mogelijk? Derks ziet het niet snel gebeuren.



"De meeste wereldwijde schulden zijn uitgedrukt in Amerikaanse dollars, en om die terug te betalen moet je toegang hebben tot dollars. Dit geldt voor alle grote economische machten, zelfs voor China, waarvan de eerste leningen in het kader van de Nieuwe Zijderoute in dollars werden uitgegeven", legt de valutaspecialist van iBanFirst uit.



Daarnaast zijn "militaire hegemonie en monetaire macht sterk met elkaar verbonden", aldus Derks. "Hoe sterker de militaire banden van een land met de VS zijn, hoe meer dat land afhankelijk is van de Amerikaanse dollar."



Verder wijst Derks op het feit dat de dollar "extreem liquide is en de yuan niet", dat de Chinese munt gekoppeld is aan de dollar en dat de VS nog altijd het machtigste land ter wereld zijn op militair en economisch gebied.



Derks verwacht wel dat het internationale monetaire systeem over 10 jaar meer gedecentraliseerd is. Daarin zal de Amerikaanse dollar de belangrijkste reservemunt blijven, naast vele andere concurrenten zoals de yuan.



"Dit is een gezonde en normale ontwikkeling voor de wereldeconomie, maar vooral voor de Amerikaanse economie", volgens Derks.



Volgens de valutakenner is het "niet goed dat zoveel landen afhankelijk zijn van de valuta van slechts één ander land."



Een belangrijk laatste punt is dat de sterke dollartrend zou kunnen keren omdat een sterke dollar weliswaar de importmacht van de VS vergroot, maar dit ook nadelig is voor de

concurrentiepositie van Amerikaanse bedrijven.



"Dat drukt op hun exportvolume, wat ten koste gaat van de totale binnenlandse industriële capaciteit", meent Derks.



"Kortom, de wereldwijde diversificatie van centrale bankreserves en geldstromen is slecht voor "USA the Empire", maar niet slecht voor "USA the Country", aldus de marktkenner.

Bron: ABM Financial News