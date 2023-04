Video: groei-aandelen blijven aantrekkelijk maar wees voorzichtig met ASML, ASMI en Besi

(ABM FN-Dow Jones) ING Investment Office zit sinds eind vorig jaar meer in groei-aandelen, dat wil zeggen techaandelen en communications & services, en die allocatie kan ook de komende periode worden aangehouden. Dit zegt Hoofd Investment Office Bob Homan voor de camera van ABM Financial News op Beursplein 5.

"We denken nog steeds dat de rente, en dan met name de lange rente, iets naar beneden zou kunnen, dus dat die slechte omgeving voor groei-aandelen, met die stijgende rente, dat dat geweest is", aldus Homan.

Daarbij zal de groei afnemen, al is het maar de vraag volgens Homan of die langgevreesde recessie er wel komt, "of dat die heel lichtjes overwaait". Maar zeker is volgens de beurskenner dat de groei gaat afnemen. "En juist in tijden dat de groei afneemt, zijn beleggers op zoek naar aandelen, waar nog wel wat groei in zit."

Met deze verwachting komt ING uit bij grote namen als Microsoft, Alphabet en Meta. "Die hebben we nog heel graag in portefeuille."

Chipaandelen hebben het wat moeilijker, aldus Homan. "Die zitten toch een beetje in het verkeerde stuk van de cyclus." Samsung en TSMC lijken toch wat voorzichtiger te worden met hun investeringen, merkt Homan op. Daar gaan bedrijven, zoals in Nederland ASML, ASMI en Besi, toch last van krijgen. "En dat zag je ook in de book to bill ratio van ASML."

Kortom, Homan adviseert beleggers om met de chipsector iets voorzichtiger te zijn, "maar daar zul je de komende maanden wel een bodem vinden."