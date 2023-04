Olieprijs veert op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is vrijdag gestegen, na een aantal dagen van dalingen. Bij een settlement van 77,87 dollar werd een vat West Texas Intermediate 0,7 procent duurder. De oliefutures verloren op weekbasis wel zo'n 6 procent terrein, door de aanhoudende zorgen over de economische vooruitzichten en de mogelijke impact op de energievraag. Analisten van Sevens Report wijzen daarbij ook op een steeds "havikachtige" Federal Reserve en tegenvallende bedrijfscijfers en winstverwachtingen van grote bedrijven eerder deze week. Deze factoren dempen het eerdere optimisme over het economisch herstel in China na de opheffing van de strenge coronabeperkingen, volgens marktkenners. Ook de berichten dat de Russische leveringen van ruwe olie ondanks sancties en embargo's gewoon doorgaan, hielpen de olieprijzen afgelopen week niet, volgens analist Carsten Fritsch van Commerzbank. Volgens de Duitse bank is de markt op middellange termijn "te zelfgenoegzaam". Wanneer de productie in Saoedi-Arabië en een aantal andere OPEC-landen vanaf mei wordt teruggeschroefd, zal de markt weer merkbaar onderbevoorraad zijn, waarschuwt Fritsch. Het dagelijkse olieaanbod in de tweede helft van 2023 zal waarschijnlijk ongeveer 2 miljoen vaten onder de vraag liggen, verwacht de analist, wat betekent dat de commerciële voorraden in de ontwikkelde landen, die pas net weer op niveau zijn, opnieuw gaan dalen. Bron: ABM Financial News

