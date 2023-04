Lyft gaat flink in personeelsbestand snijden Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Taxidienst Lyft gaat flink in zijn personeelsbestand snijden om kosten te besparen. Dit bevestigde CEO David Risher vrijdag in een email aan werknemers die werd vrijgegeven, nadat The Wall Street Journal eerder op de dag al berichtte over de voorgenomen ontslagen. Het bedrijf zal "de omvang van het team aanzienlijk verminderen als onderdeel van een herstructurering om beter tegemoet te komen aan de behoeften van rijders en chauffeurs", aldus Risher. Details over de omvang van het banenverlies zijn niet bekendgemaakt. Volgens WSJ zou het gaan om tenminste 1.200 banen, of zo'n 30 procent van het totale personeelsbestand. Lyft schrapte in november al 700 banen, nadat in juli vorig jaar al 60 banen verloren gingen. Het aandeel steeg vrijdag 6,5 procent op het nieuws. Bron: ABM Financial News

