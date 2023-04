AEX stabiliseert op hoog niveau

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is in de afgelopen week licht gestegen. Marktanalist Michael Hewson sprak van een gemengde week voor de Europese beurzen. Met een slot van 762,19 punten op vrijdag steeg de AEX op weekbasis 0,1 procent. Vorige week steeg de index ook al fractioneel, toen naar 761,40 punten.

Het cijferseizoen verloopt vooralsnog goed, volgens Bob Homan, Hoofd Investment Office van ING.

“De cijfers, ook in Amerika, pakken tot nu toe wat beter uit dan gedacht”, aldus Homan. En het verrassingseffect is volgens de beursexpert “best groot”, namelijk 7 procent beter dan verwacht.

Bedrijven zijn wel wat voorzichtiger geworden in hun vooruitzichten, meent Homan. En omdat de marges “aangevreten” worden, verwacht Homan voor het tweede kwartaal winstkrimp, zowel in Europa als de VS. Bedrijven slagen er goed in de prijzen te verhogen, maar de gestegen inputkosten zijn lastiger.

“Maar geen drama’s”, benadrukt Homan.

Toch vielen de cijfers van populaire groeiaandelen als Netflix en Tesla afgelopen week tegen. Bij de streamingdienst stelde de abonneegroei teleur, terwijl de fabrikant van elektrische auto's de omzetverwachtingen niet wist waar te maken en ook de marge onder druk stond na prijsverlagingen.

Beleggers kijken ondertussen uit naar de monetaire beleidsvergaderingen in mei, waarbij algemeen wordt verwacht dat de Federal Reserve en de Bank of England nog één renteverhoging doorvoeren alvorens te pauzeren.

De FedWatch Tool van CME laat zien dat de kans op een renteverhoging met 25 basispunten bij de volgende beleidsvergadering van de Fed wordt geschat op bijna 87 procent.

Uit het Beige Book van de Fed bleek afgelopen week dat de economische activiteit in de Verenigde Staten stabiel is.

"De interesse in het rapport was bijzonder hoog, omdat deze betrekking heeft op de turbulente periode rond de bankencrisis in maart", aldus analisten van SEB. "Desondanks heeft het Beige Book geen significante impact op de beurzen gehad en de volatiliteitsindex daalde tot het laagste niveau sinds halverwege november 2021", zagen de marktvorsers.

"Met andere woorden, het is duidelijk dat de markt verwacht dat bankenproblemen worden opgelost en verder geen grote impact meer zullen hebben", concludeerde SEB.

Uit de notulen van de laatste vergadering van de Europese Centrale Bank van afgelopen week werd duidelijk dat er door de bestuursleden veel gesproken werd over de ontwikkeling van de inflatie, waarbij de meningen nogal uiteen liepen, volgens marktanalist Bas van Geffen van Rabobank.

Toch denkt Van Geffen dat de ECB het bij de volgende rentevergadering houdt bij een verhoging van 25 basispunten, na de verhoging van 50 basispunten in maart. De discussie zal vooral gaan over het aantal verhogingen dat in de toekomst nog nodig is, denkt Van Geffen.

Voorzitter Christine Lagarde benadrukte afgelopen week dat de ECB nog een lange weg te gaan heeft om de inflatie terug te brengen naar haar doelstelling van 2 procent.

Op macro-economisch vlak was er afgelopen week verder aandacht voor Chinese groeicijfers. De economie in China bleek in het eerste kwartaal met 4,5 procent te zijn gegroeid, wat beter was dan de voorziene 4 procent en de snelste groei in ruim een jaar tijd.

"De heropening van het land heeft duidelijk een positieve impact op de economie", aldus beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. Ook de winkelverkopen stegen met 10,6 procent sterker dan de verwachte 7,4 procent.

Vrijdag lieten de cijfers van S&P Global een meevallende groei in Europa zien en een terugkeer naar groei in de Amerikaanse industrie.

WTI kostte vrijdag circa 77,50 dollar en werd daarmee op weekbasis ruim 6 procent goedkoper. De euro/dollar koerste vrijdag op 1,0975 en werd daarmee op weekbasis iets goedkoper.

Stijgers en dalers

DSM en Firmenich rondden afgelopen week hun fusieplannen af, waardoor het aandeel nu verder gaat als DSM Firmenich. Verder werd bekend dat het bedrijf exclusief onderhandelt met Adare Pharma Solutions over de acquisitie van Adare Biome, dat een geschatte bedrijfswaarde heeft van 275 miljoen euro. DSM Firmenich steeg op weekbasis ruim 6 procent.

Philips, dat begin volgende week de boeken opent, was koploper in de AEX en won bijna 7 procent. ABN AMRO was hekkensluiter, met een verlies van dik 5 procent. Het bankaandeel ging ex-dividend.

Halfgeleiders ASMI en ASML stonden afgelopen week onder druk na geruchten dat TSMC van plan zou zijn om dit jaar minder te investeren dan aanvankelijk voorgesteld. Volgens DigiTimes zou TSMC ook minder EUV-apparatuur bij ASML bestellen, of bestellingen uitstellen. Later in de week werden de berichten ontkracht. TSMC handhaafde zijn investeringsplannen.

Verder opende ASML afgelopen week de boeken. Morgan Stanley vond vooral de orderinstroom zwak. Toch verhoogden verschillende analisten hun koersdoel voor ASML licht. ASML verloor ruim 4 procent op weekbasis en ASMI bijna 3,5 procent. Besi daalde een procent.

Heineken steeg afgelopen week ruim anderhalf procent na het openen van de boeken. Degroof Petercam oordeelde wel dat Heineken geen sterke jaarstart achter de rug heeft, maar het herhalen van de outlook door de brouwer is geruststellend, aldus Degroof.

In de AMX steeg Just Eat Takeaway een procent op weekbasis na een trading update. De outlook voor 2023 werd verhoogd en de maaltijdbezorger kondigde ook een inkoopprogramma van eigen aandelen aan ter waarde van 150 miljoen euro. De cijfers waren volgens Deutsche Bank grofweg conform verwachting. "De beter dan voorziene winstontwikkeling, bevestigt dat de maaltijdbezorger aan meerdere knoppen kan draaien om de zwakkere vraag op te vangen en om het eigen netwerk te optimaliseren", aldus analisten van de bank.

Inpost ging aan kop met een winst van bijna 5 procent op weekbasis.

Cijfers van WDP vielen niet in de smaak en het aandeel daalde afgelopen week dan ook meer dan 3 procent. Het vastgoedbedrijf blijft last ondervinden van verdere waardedalingen, zo merkte Morgan Stanley op.

Alfen verloor op weekbasis bijna 2 procent met een slotstand van 71,94 euro op vrijdag. Deutsche Bank startte vrijdag met het volgen van de fabrikant van laadpalen met een koopadvies en een koersdoel van 100,00 euro.

Flitshandelaar Flow Traders kon niet overtuigen met zijn cijferrapportage en het aandeel daalde liefst 12,5 procent, waarmee het een duidelijke verliezer was in de Midcap. De resultaten vielen tegen, oordeelde ING. Vooral in Europa presteerde de flitshandelaar ondermaats.

Kunstmestfabrikant OCI daalde afgelopen week meer dan 13 procent en was daarmee hekkensluiter, vanwege de uitkering van een superdividend. Allfunds verloor na cijfers ruim 5 procent.

CM.com ging afgelopen week aan kop in de AScX, met een winst van bijna 4,5 procent. Het bedrijf komt steeds dichter in de buurt van het break-evenpunt, zo oordeelden analisten van Jefferies na een kwartaalupdate van het bedrijf.

Wereldhave steeg licht op weekbasis waarbij Degroof Petercam sprak van "nette" cijfers. Verder werd de CEO herbenoemd. NSI daalde op weekbasis ruim 6 procent nadat de resultaten afgelopen kwartaal onder druk stonden.

Sligro verloor na cijfers ruim 4 procent. Volgens Degroof Petercam viel vooral de omzet tegen.

Fastned daalde afgelopen week een procent ondanks een koopadvies van Deutsche Bank. Azerion sloot de rij met een verlies van bijna 16 procent op weekbasis.

Ease2pay daalde ruim 13 procent na een flinke afschrijving op een overname. Beter Bed bewoog op weekbasis niet na het openen van de boeken.