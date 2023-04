Europese beurzen hoger richting weekend

(ABM FN-Dow Jones) De aandelenmarkten in Europa zijn vrijdag gestegen. De Stoxx Europe 600 index eindigde 0,3 procent hoger met een slot van 469,00 punten. De Duitse DAX liet een winst optekenen van 0,5 procent op 15.881,66 punten. De Franse CAC 40 won ook 0,5 procent bij een stand van 7.577,00 punten. De Britse FTSE sloot 0,2 procent hoger op 7.914,13 punten.

Het was een gemengde week voor de markten in Europa, met stijgingen voor de FTSE 100 en de CAC 40, aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Zorgen over de economische vooruitzichten lijken een grotere rem te zetten op de DAX, hoewel de Duitse hoofdindex vrijdag kon profiteren van sterke kwartaalcijfers.

Het cijferseizoen verloopt vooralsnog goed, zei Bob Homan, Hoofd Investment Office van ING voor de camera van ABM Financial News.

"De cijfers, ook in Amerika, pakken tot nu toe wat beter uit dan gedacht", aldus Homan. En het verrassingseffect is volgens de beursexpert "best groot", namelijk 7 procent beter dan verwacht.

Beleggers kijken verder uit naar de monetaire beleidsvergaderingen in mei, waarbij algemeen wordt verwacht dat de Federal Reserve en de Bank of England nog een renteverhoging doorvoeren alvorens op de pauzeknop te drukken.

Opmerkingen van de beleidsmakers van de Europese Centrale Bank suggereren dat ze nog een stapje verder kunnen gaan, waarbij voorzitter Christine Lagarde donderdag zei dat de ECB nog een lange weg te gaan heeft om de inflatie terug te brengen naar haar doelstelling van 2 procent.

De Franse en Duitse economie lieten in de samengestelde inkoopmanagersindices over april een groeiversnelling zien, maar dat was geheel te danken aan de dienstensector, want de industrie kromp harder. Voor de eurozone als geheel was de groei van de economie sterker dan voorzien, maar ook hier deed de industrie een stapje terug. In de VS groeide de industrie in april weer.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0978. WTI-olie werd een half procent duurder.



Bedrijfsnieuws

Flow Traders heeft in het eerste kwartaal van 2023 veel minder winst geboekt. Het aandeel verloor in Amsterdam bijna 13 procent.

Glencore heeft in het eerste kwartaal vooral minder nikkel geproduceerd. Dit bleek uit productiecijfers die Glencore vrijdag publiceerde. Het aandeel verloor ruim 2 procent in Londen.

In Parijs deden L'Oreal en Essilor Luxottica goede zaken, met winsten van ruim 3 tot 6 procent. ArcelorMittal was hekkensluiter in de CAC 40 en daalde bijna 4 procent. De mondiale staalproductie is na dalingen in januari en februari in maart weer gestegen, zo meldde World Steel.

In Frankfurt ging SAP aan kop, met een plus van ruim 5 procent, na het openen van de boeken. De resultaten waren beter dan verwacht.

BASF leverde in de DAX 2 procent in en sloot daarmee de rij.

Wall Street

Rond het slot in Europa noteerden de Amerikaanse beurzen licht lager.