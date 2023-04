AEX met kleine winst het weekend in Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag iets hoger gesloten, waarbij vooral het koersverlies voor Flow Traders opviel. De AEX eindigde 0,2 procent in het groen op 762,19 punten. Het was een relatief rustig slot van een drukke week. Op de agenda stonden de voorlopige inkoopmanagersindexen. Die wezen in Europa op een groeiversnelling en in de VS bleek de industrie weer te groeien. Het cijferseizoen verloopt vooralsnog goed. Dit zegt Bob Homan, Hoofd Investment Office van ING voor de camera van ABM Financial News. "De cijfers, ook in Amerika, pakken tot nu toe wat beter uit dan gedacht", aldus Homan. En het verrassingseffect is volgens de beursexpert "best groot", namelijk 7 procent beter dan verwacht. Klik hier voor: video Bob Homan De euro/dollar handelde rond het slot op 1,0978 en olie werd ruim een half duurder. Stijgers en dalers In de AEX won AkzoNobel koploper 1,8 procent. De Amerikaanse concurrent PPG kwam donderdagavond met cijfers, en die overtroffen de verwachtingen. Philips, dat maandag de boeken opent, won 2,0 procent. De financials behoorden tot de dalers, met 1,5 procent verlies voor ING en 6,9 procent voor ABN AMRO. ABN noteerde ex-dividend, maar ook hiervoor gecorrigeerd, daalde het aandeel. Prosus en ArcelorMittal verloren 1,6 en 3,8 procent. In de AMX gingen Galapagos en Alfen 2,1 en 2,9 procent hoger. Alfen kreeg een koopaanbeveling van Deutsche Bank met een koersdoel van 100 euro. Corbion en Just Eat Takeaway verloren 3,4 en 3,1 procent en Flow Traders daalde zelfs 12,9 procent. De cijfers van Flow Traders lagen onder de analistenconsensus en analisten vonden vooral de prestaties in Europa tekortschieten. Bij de smallcaps ging CM.com 4,4 procent hoger en won Fastned na een koopaanbeveling van Deutsche Bank 3,9 procent. Sligro en Azerion werden 3,0 en 6,7 procent goedkoper. Ease2pay daalde 8,3 procent na de aankondiging van een grote afwaardering. Beter Bed maakte na cijfers een pas op de plaats. Wall Street Bij de slotgong op Beursplein noteerden de Amerikaanse beurzen op kleine verliezen. Bron: ABM Financial News

