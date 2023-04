Video: stevig verrassingseffect in kwartaalcijfers Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Het cijferseizoen verloopt vooralsnog goed. Dit zegt Bob Homan, Hoofd Investment Office van ING voor de camera van ABM Financial News. "De cijfers, ook in Amerika, pakken tot nu toe wat beter uit dan gedacht", aldus Homan. En het verrassingseffect is volgens de beursexpert "best groot", namelijk 7 procent beter dan verwacht. Bedrijven zijn wel wat voorzichtiger geworden in hun vooruitzichten, meent Homan. En bij ASML zag je een duidelijke terugval van de orderinstroom. “Dat ga je later dit jaar wel terugzien”, waarschuwt hij. En omdat de marges "aangevreten" worden, verwacht Homan voor het tweede kwartaal winstkrimp, zowel in Europa als de VS. Bedrijven slagen er goed in de prijzen te verhogen, maar de gestegen inputkosten zijn lastiger. "Maar geen drama's", benadrukt Homan. Klik hier voor: stevig verrassingseffect in kwartaalcijfers Bron: ABM Financial News

