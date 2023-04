Beursblik: Flow Traders schiet tekort Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De cijfers van Flow Traders in het eerste kwartaal schoten tekort. Dit stelde analist Michael Roeg van Degroof Petercam vrijdag. Hoewel de netto handelsinkomsten 5 procent hoger uitkwamen dan Roeg had voorzien op 110,4 miljoen euro, lag de consensus daar juist 5 procent boven. "En dat werkte door in de winsten." Volgens Roeg vielen vooral de prestaties in Europa tegen, met een lage revenue capture. Maar per saldo was het gewoon een gezond kwartaal, vindt de analist. "Maar geen sterke meevaller, zoals het eerste kwartaal van 2022." De analist gaat zijn taxaties herzien, maar handhaaft het Houden advies met een koersdoel van 24,00 euro. Het aandeel Flow Traders daalde vrijdag bijna 13 procent op 22,86 euro. Bron: ABM Financial News

