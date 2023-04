Wall Street wacht voorzichtige start Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag, in aanloop naar de inkoopmanagersindexen, zonder grote uitslagen van start te gaan. Futures op zowel de S&P als de Nasdaq index noteren een half uur voor opening licht lager. Deutsche Bank sprak vrijdag in een marktcommentaar van steeds meer risicoaversie. Volgens Bank of Securities worden beleggers steeds pessimistischer, hoewel aandelen volgens de bank nog altijd koopwaardig zijn. ING merkte op dat van de 82 bedrijven uit de S&P 500 die al met cijfers kwamen, ruim driekwart de winstgroeiverwachting met gemiddeld meer dan 5 procent heeft overtroffen. De omzetverwachting werd door de helft van deze bedrijven met circa 2 procent overtroffen. "Geen slechte score, als je je bedenkt dat er in aanloop naar het kwartaalcijferseizoen een winstdaling van ruim 7 procent werd verwacht." Op de laatste handelsdag van de week is de agenda vrijwel leeg. Naast de inkoopdata zijn er nog cijfers van Procter & Gamble. De inkoopdata in Europa lieten een groeiversnelling in april zien. Een sterkere krimp in de industrie werd opgevangen door een groeiversnelling in de dienstensector. De euro/dollar noteert op 1,0985 en olie wordt ruim een half procent duurder. Bedrijfsnieuws Procter & Gamble heeft de outlook voor het lopende boekjaar verhoogd, na in het derde kwartaal iets beter te hebben gepresteerd dan voorzien. Het aandeel zal 2,4 procent hoger openen. PPG Industries heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan het zelf verwachtte en het aandeel lijkt dan ook 2 procent hoger van start te gaan. Tesla heeft de prijzen van de Model S en Model X verhoogd in de Verenigde Staten, zo meldde persbureau Bloomberg vrijdag. De prijzen voor beide modellen werden met 2 tot 3 procent verhoogd. Daarmee draait Tesla weer een deel van de prijsverlagingen eerder in het jaar terug, nadat woensdagavond bij de kwartaalcijfers bleek dat de verlagingen op de winstmarges beginnen te drukken. Twee dagen eerder werd de prijs voor de Model Y SUV en Model 3 nog voor de tweede keer in één maand verlaagd. Na de koersval van bijna 10 procent op donderdag lijkt Tesla vrijdag weer 0,5 procent hoger te gaan openen. Slotstanden De Dow Jones index eindigde donderdag 0,3 procent lager op 33.786,62 punten. De S&P 500 verloor 0,6 procent op 4.129,79 punten en de Nasdaq daalde 0,8 procent naar 12.059,56 punten. Bron: ABM Financial News

