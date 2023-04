Wereldhave herbenoemt CEO Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Wereldhave

(ABM FN-Dow Jones) Wereldhave heeft de CEO en een commissaris herbenoemd, en heeft ook een nieuwe commissaris benoemd, conform het besluit op de aandeelhoudersvergadering. Dit maakte het vastgoedbedrijf vrijdag bekend na afloop van de vergadering. Daarmee kan CEO Matthijs Storm verder als topman voor een periode van vier jaar. Françoise Dechesne wordt herbenoemd als lid van de raad van commissarissen. William Bontes is benoemd als nieuw lid van de raad. Hij is ook CFO van Louwman Group. Ook alle andere agendapunten kregen van de aandeelhoudersvergadering goedkeuring. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.