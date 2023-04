Procter & Gamble verhoogt outlook Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Procter & Gamble

(ABM FN-Dow Jones) Procter & Gamble heeft de outlook voor het lopende boekjaar verhoogd, na in het derde kwartaal iets beter te hebben gepresteerd dan voorzien. Dit meldde de Amerikaanse levensmiddelenfabrikant vrijdag. Voor het hele boekjaar rekent P&G nu op een omzet die met circa 1 procent stijgt. Bij de vorige kwartaalupdate ging de onderneming uit van een vlakke tot 1 procent lagere omzet. Ook de verwachting voor de autonome omzetontwikkeling ging omhoog, van aanvankelijke 4 tot 5 procent groei op jaarbasis naar nu 6 procent groei. De winst per aandeel zal nog altijd tot maximaal 4 procent stijgen ten opzichte van de 5,81 dollar over een boekjaar eerder. Afgelopen kwartaal De nettowinst steeg in het derde kwartaal, dat in maart eindigde, op jaarbasis van 3,36 miljard naar 3,40 miljard dollar. De aangepaste winst per aandeel steeg van 1,33 naar 1,37 dollar. Analisten op Wall Street rekenden gemiddeld op 1,32 dollar per aandeel. De omzet steeg met 4 procent tot 20,1 miljard dollar. Dat is beter dan de ruim 19,3 miljard dollar die de analistenconsensus van FactSet voorzag. Autonoom steeg de omzet met 7 procent. De volumes daalden over de verslagperiode wel met 3 procent. Het aandeel Procter & Gamble steeg vrijdag in de handel voorbeurs 1,4 procent. Bron: ABM Financial News

