Update: Mondiale staalproductie weer gestegen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De mondiale staalproductie is na dalingen in januari en februari dit jaar in maart weer gestegen. Dit bleek vrijdag uit cijfers van brancheorganisatie World Steel Association. In totaal vervaardigden de 63 staalproducerende landen vorige maand 165,1 miljoen ton staal, een stijging van 1,7 procent ten opzichte van maart 2022. In februari daalde de productie met 1,0 procent en januari daalde de productie met 3,3 procent. In december 2022 was de afname zelfs bijna 11 procent. In China, wereldwijd met afstand de grootste fabrikant van staal, steeg de productie in maart met 6,9 procent tot 95,7 miljoen ton. In de VS daalde de productie met 2,1 procent naar 6,7 miljoen ton. De EU kende in maart een productiekrimp van 5,6 procent tot 11,9 miljoen ton. In februari daalde de productie echter nog met bijna 13 procent. In Duitsland daalde de productie afgelopen maand met een half procent en in Japan met net geen 6 procent. Update: om correcte vergelijkingsbasis te geven. Bron: ABM Financial News

