Europese beurzen overwegend hoger rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden vrijdag op de Duitse index na, licht hoger na de publicatie van de inkoopmanagersindices uit de eurozone en het Verenigd Koninkrijk over april, en in afwachting van de Amerikaanse equivalenten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde vrijdag rond het middaguur een winst van 0,1 procent op 464,30 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,2 procent naar 15.764,60 punten. De Franse CAC 40 noteerde een plus van 0,2 procent met een stand van 7.553,37 punten. De Britse FTSE steeg 0,3 procent naar 7.929,54 punten.

Beleggers kijken nu vooral uit naar de monetaire beleidsvergaderingen in mei, waarbij algemeen wordt verwacht dat de Federal Reserve en de Bank of England nog een renteverhoging doorvoeren alvorens te pauzeren.

Opmerkingen van de beleidsmakers van de Europese Centrale Bank suggereren dat ze nog een stapje verder kunnen gaan, waarbij voorzitter Christine Lagarde donderdag zei dat de ECB nog een lange weg te gaan heeft om de inflatie terug te brengen naar haar doelstelling van 2 procent.

Investment manager Simon Wiersma van ING merkte op dat van de 82 bedrijven uit de S&P 500 die al met cijfers kwamen, ruim driekwart de winstgroeiverwachting met gemiddeld meer dan 5 procent heeft overtroffen. De omzetverwachting werd door de helft van deze bedrijven met circa 2 procent overtroffen. "Geen slechte score, als je je bedenkt dat er in aanloop naar het kwartaalcijferseizoen een winstdaling van ruim 7 procent werd verwacht."

Analist Tina Teng van CMC Markets ziet dat er zorgen zijn over de economische groei, na tegenvallende winstcijfers bij techbedrijven en zwakke macro-economische cijfers. Zo zag Teng de wekelijkse steunaanvragen afgelopen week tot het hoogste niveau sinds augustus 2022 stijgen, terwijl de Philadelphia Fed-index tot het laagste punt sinds mei 2020 daalde.

De Franse en Duitse economie lieten in de samengestelde inkoopmanagersindices over april een groeiversnelling zien, maar dat viel toe te schrijven aan de opwaartse dynamiek in de dienstensectoren van deze twee landen. Voor de industrie van beiden liepen de indices terug en duidden deze op nog meer krimp dan al was gerapporteerd over maart. Voor de eurozone als geheel was de groei van de economie sterker dan voorzien, maar ook hier moest de industrie meer krimp toestaan.

Op de macro-economische agenda staat voor vandaag alleen de samengestelde inkoopmanagersindex voor de VS in april in een voorlopige meting van S&P op de agenda. Voor zowel de industrie als de dienstensector wordt een daling verwacht, waarmee de industrie nog meer krimp zou laten zien dan in maart werd vastgesteld.

Sprekers zijn vandaag de Amerikaanse minister van financiën Janet Yellen, Fed-bestuurder Lisa Cook, bestuurder van de Europese Centrale Bank Frank Elderson en de vice-president van de ECB Luis de Guindos.

Olie noteerde vrijdag vlak. Een juni-future West Texas Intermediate noteerde op 77,35 dollar, terwijl voor een juni-future Brent 81,03 dollar werd betaald, een min van nog geen 0,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0960. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0947 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0960 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Flow Traders heeft in het eerste kwartaal van 2023 veel minder winst geboekt. De koers van het aandeel noteerde 13 procent lager.

Glencore heeft in het eerste kwartaal vooral minder nikkel geproduceerd. Dit bleek uit productiecijfers die Glencore vrijdag publiceerde. De koers van het aandeel noteerde 0,8 procent lager.

Parijs en Frankfurt moesten beiden de minnen toestaan met een kleine meerderheid de overhand op te eisen. De koers van het aandeel Renault zag in Parijs geen kans te herstellen en leverde vrijdag 1,8 procent in.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan vrijdag naar verwachting een vlakke opening tegemoet.

De toonaangevende S&P 500 index daalde donderdag 0,6 procent tot 4.129,81 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 33.786,62 punten en de Nasdaq sloot 0,8 procent lager op 12.059,56 punten.