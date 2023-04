Overheid betaalt schadevergoeding aan obligatiehouders SNS Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Het ministerie van Financiën gaat een deel van de onteigende effectenhouders van SNS een schadevergoeding uitbetalen. Dit werd vrijdag bekendgemaakt, na een uitspraak van de Hoge Raad. De schadevergoeding geldt voor houders van achtergestelde obligaties, bepaalde Participatie Certificaten en achtergestelde leningen die onteigend zijn als gevolg van de nationalisatie van SNS REAAL en SNS Bank op 1 februari 2013. De hoogte van de schadeloosstelling werd vastgesteld op circa 805 miljoen euro, verhoogd met wettelijke rente. Het proces van uitbetaling van de schadevergoeding start vanaf 15 mei 2023. Door de nationalisatie van SNS REAAL en SNS Bank verloren de effecten en vermogensbestanddelen hun waarde. De Wet op het financieel toezicht schrijft voor dat in een dergelijke situatie houders van deze onteigende effecten en vermogensbestanddelen schadeloos moeten worden gesteld, aldus de Rijksoverheid vrijdag. Bron: ABM Financial News

