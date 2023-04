Flow Traders onderuit op vlak Damrak Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste vrijdagochtend licht hoger, waarbij vooral een koersval van Flow Traders opviel na cijfers. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,2 procent op 762,51 punten. Investment manager Simon Wiersma van ING wees op terughoudendheid onder beleggers, vanwege de vrees voor lagere winsten en marges, na de berichten van Tesla en de extra prijsverlagingen die topman Elon Musk aankondigde. Het aandeel Tesla verloor donderdag bijna 10 procent op cijfers. Overigens meldde Bloomberg vandaag dat Tesla juist weer een aantal prijzen zou hebben verhoogd in de VS. Daartegenover staan volgens Wiersma ook enkele goed ontvangen kwartaalcijfers. Ook wees de expert van ING op een herstel van Europese chipaandelen na het bericht op donderdag dat het Taiwanese TSMC vooralsnog niet gaat snijden in de investeringsplannen, waar eerder nog geruchten over gingen. Wiersma merkte op dat van de 82 bedrijven uit de S&P 500 die al met cijfers kwamen, ruim driekwart de winstgroeiverwachting met gemiddeld meer dan 5 procent heeft overtroffen. De omzetverwachting werd door de helft van deze bedrijven met circa 2 procent overtroffen. "Geen slechte score, als je je bedenkt dat er in aanloop naar het kwartaalcijferseizoen een winstdaling van ruim 7 procent werd verwacht." Ook analist Tina Teng van CMC Markets ziet dat er zorgen zijn over de economische groei, na tegenvallende winstcijfers bij techbedrijven en zwakke macro-economische cijfers. Zo zag Teng de wekelijkse steunaanvragen afgelopen week tot het hoogste niveau sinds augustus 2022 stijgen, terwijl de Philadelphia Fed-index tot het laagste punt sinds mei 2020 daalde. "Beleggers vonden steun in veilige havens als obligaties, goud en de Zwitserse frank, terwijl koper, olie en crypto van de hand werden gedaan." Teng zag verder de volatiliteitsindex stijgen, hoewel de index nog altijd op een relatief laag niveau blijft steken. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0953. De olieprijzen daalden fractioneel tot 77,30 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen won AkzoNobel 1,1 procent, na cijfers donderdagavond van sectorgenoot PPG. ASML klom 1,5 procent. ABN AMRO daalde 5,1 procent vanwege een ex-dividend notering. In de AMX won Alfen 3,2 procent op 72,10 euro. Deutsche Bank startte met het volgen van de fabrikant van laadpalen met een koopadvies en een koersdoel van 100,00 euro. Flitshandelaar Flow Traders kon daarnaast niet overtuigen met zijn cijferrapportage en het aandeel daalde liefst 11,7 procent. De resultaten vielen dan ook tegen, oordeelde ING. Vooral in Europa presteerde de flitshandelaar ondermaats. In de AScX won CM.com 2,1 procent. Wereldhave schreef 1,2 procent bij na volgens Degroof Petercam "nette" cijfers. Fastned steeg 3,9 procent na een koopadvies van Deutsche Bank. Ease2pay daalde 4,1 procent na een flinke afschrijving op een overname. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.