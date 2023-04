'Nette cijfers Wereldhave' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Wereldhave

(ABM FN-Dow Jones) Wereldhave heeft over het eerste kwartaal van dit jaar nette cijfers overlegd. Dit oordeelde analist Amal Aboulkhouatem van Degroof Petercam vrijdag. Het retaillandschap blijft uitdagend, zo stelde de analist, en de aanhoudende transformatie van de portefeuille helpt om de pijn in de komende jaren op te vangen. In dit licht vindt Aboulkhouatem de balans een punt van aandacht, met een schuldratio van 42,3 procent, ondanks dat de taxatie van de portefeuille over het eerste kwartaal nog niet volledig is afgerond. Wereldhave moet volgens Aboulkhouatem nog twee panden verkopen in Frankrijk in de komende jaren. De outlook van Wereldhave voor de directe winst per aandeel dit jaar is volgens de analist conservatief ten opzichte van de resultaten over het eerste kwartaal. "Maar retailspelers blijven het moeilijk houden en de onzekerheid over de timing van desinvesteringen verklaren de conservatieve houding van het vastgoedbedrijf", oordeelde de analist. Degroof Petercam heeft een Reduceren advies op Wereldhave met een koersdoel van 13,50 euro. Het aandeel steeg vrijdag 0,7 procent tot 14,89 euro. Bron: ABM Financial News

