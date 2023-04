Video: goed kwartaal voor Europese banken in de maak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De bankensector heeft goed gereageerd op de kwartaalcijfers van de Amerikaanse grootbanken en beter gepresteerd dan de brede markt. Dit zegt Bob Homan, Hoofd Investment Office van ING voor de camera van ABM Financial News op Beursplein 5. "Dat komt omdat de cijfers over het algemeen best goed zijn", aldus Homan. Dat is deels te danken aan de goede rentemarges. Ook valt het aandeel slechte leningen nog mee. Er gaan nog steeds weinig bedrijven failliet, aldus de belegger. Europese banken zijn volgens Homan nog wat meer afhankelijk van de rente dan de Amerikaanse, dus dan mag je volgens de expert een goed kwartaal verwachten. Klik hier voor: goed kwartaal voor Europese banken in de maak Bron: ABM Financial News

