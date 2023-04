Beursblik: omzet Beter Bed blijft achter bij prognose Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Beter Bed

(ABM FN-Dow Jones) Beter Bed bleef in het eerste kwartaal met een omzet 63,5 miljoen euro licht onder de verwachting. Dit stelde Degroof Petercam vrijdag, dat uitging van 64,9 miljoen euro. Degroof Petercam zag Beter Bed in de Benelux naar behoren opereren, maar de zogeheten new business bleef met een omzet van 3,8 miljoen euro achter bij de inschatting van de bank van 5,1 miljoen euro. Degroof Petercam hecht veel waarde aan het orderboek, door de bank ingeschat op 19,7 miljoen euro aan het einde van het eerste kwartaal, waar Beter Bed op 19,5 miljoen euro uitkwam. Degroof Petercam heeft een Houden advies voor het aandeel Beter Bed met een koersdoel van 4,30 euro. Beter Bed noteerde vrijdag op een rood Damrak 1,3 procent lager op 3,12 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.