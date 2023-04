'Sif zet positieve stap' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Sif

(ABM FN-Dow Jones) De overeenkomst van Sif met de joint venture Equinor-Polenergia voor de levering van 90 monopiles voor twee windprojecten in de Poolse Oostzee is een positieve ontwikkeling. Dit stelde ING vrijdag. Dankzij de deal kan Sif een jaar verder vooruitkijken, aldus de bank. De monopiles worden in 2025 en 2026 gefabriceerd en zijn naar schatting goed voor 105 kiloton ING heeft een Houden advies voor aandeel Sif met een koersdoel van 10,00 euro. Sif noteerde vrijdag op een rood Damrak 1,0 procent hoger op 12,42 euro. Bron: ABM Financial News

