'Europa tegenvaller bij Flow Traders'

Beeld: Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van Flow Traders in het eerste kwartaal vielen tegen. Dit stelden analisten van ING vrijdag. De nettohandelsinkomsten kwamen uit op 110,4 miljoen euro, waar 115,9 miljoen euro was verwacht. ING schreef deze tegenvaller toe aan de regio Europa. Daarentegen vond ING dat Flow Traders in Azië positief verraste, terwijl ook de Amerika's niet tegenvielen. Ook de kosten lagen met 70,3 miljoen euro hoger dan ING had verwacht, door hogere vaste kosten. ING heeft een Houden advies op Flow Traders met een koersdoel van 17,92 euro. Het aandeel daalt vrijdag 11,3 procent naar 23,18 euro. Bron: ABM Financial News

