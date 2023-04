AEX vlak van start gegaan, Flow Traders hard onderuit Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De AEX index koerste vrijdag kort na de beursgong vrijwel onveranderd op 761,51 punten, terwijl de Midkap 0,4 procent prijs gaf. Onder de hoofdaandelen won AkzoNobel anderhalf procent, na cijfers donderdagavond van sectorgenoot PPG. ASML klom een procent. ABN AMRO daalde krap vijf procent vanwege een ex-dividend notering. In de AMX won Alfen vier procent op 72,56 euro. Deutsche Bank startte met het volgen van de fabrikant van laadpalen met een koopadvies en een koersdoel van 100 euro. Flitshandelaar kon Flow Traders kon daarnaast niet overtuigen met zijn cijferrapportage en het aandeel daalde 10 procent. In de AScX won bouwer Heijmans anderhalf procent. Vastgoedfonds NSI daalde juists bijna drie procent. Fastned steeg bijna een procent na een koopadvies van Deutsche Bank. Ease2pay daalde 4,1 procent na een flinke afschrijving. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.