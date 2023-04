Deutsche Bank start volgen Alfen met koopadvies Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Alfen

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank is vrijdag gestart met het volgen van Alfen met een koopadvies en een koersdoel van 100,00 euro. Nu overheden aansturen op het terugbrengen van de uitstoot in het verkeer en er meer elektrische auto's op de markt komen, is er een toenemende vraag naar laadstations. Daardoor verwacht Deutsche Bank dat Alfen sterker kan groeien dan de onderliggende markt, met een samengestelde jaarlijkse omzetgroei van 30 procent in de periode 2022 tot en met 2025 tegen een marktgroei van 26 procent. Alfen moet opboksen tegen budgetspelers, maar weet zich te onderscheiden met een hoge standaard in de markt, aldus analisten van de bank. Zij zien veel uitbreidingsmogelijkheden naar ander landen en Alfen kan zijn producten op meerdere manieren wegzetten. Naast opladen biedt Alfen ook smart grids en energie-opslag, en dat biedt kansen voor cross-selling. Dit helpt volgens de bank om klanten voor lange tijd aan zich te binden. Het aandeel Alfen koerste vrijdagochtend 3,8 procent hoger op 72,60 euro. Bron: ABM Financial News

