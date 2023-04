Deutsche Bank zet koopadvies op Fastned Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank is vrijdag begonnen met het volgen van Fastned met een koopaanbeveling en een koersdoel van 50,00 euro. Volgens analisten van de bank zal Fastned in de komende jaren flink aan marktaandeel winnen, te danken aan de "zorgvuldig gekozen locaties". Tussen 2022 en 2025 verwacht Deutsche Bank een samengestelde omzetgroei van 72 procent per jaar. Dat is veel harder dan de markt als totaal groeit. In het rapport, waarin ook Alfen een koopadvies kreeg, wijst Deutsche op de steeds grotere populariteit van elektrische auto's. De bank verwacht dat in 2030 de Europese autoverkoop voor 75 procent bestaat uit elektrische auto's. "En dat vereist een dicht oplaadnetwerk." Deutsche rekent op 21 miljoen oplaadpunten in 2023. En dat zijn er nu nog maar 400.000. Volgens de analisten zal Fastned, dat nu nog verlieslatend is, in 2025 een positieve EBIT realiseren en een jaar later ook een positief nettoresultaat. De vrije kasstroom zal in 2029 positief zijn. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.