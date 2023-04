'Tesla verhoogt prijzen in VS' Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Tesla heeft de prijzen van de Model S en Model X verhoogd in de Verenigde Staten. Dit schreef persbureau Bloomberg vrijdag. De prijzen voor beide modellen werden met 2.500 dollar verhoogd, ofwel met 2 tot 3 procent. De startprijzen voor de Model S beginnen bij 87.490 dollar en voor de Model X bij 97.490 dollar. Daarmee draait Tesla weer een deel van de prijsverlagingen eerder in het jaar terug, nadat woensdagavond bij de kwartaalcijfers bleek dat de verlagingen op de winstmarges beginnen te drukken. Twee dagen eerder werd de prijs voor de Model Y SUV en Model 3 nog voor de tweede keer in één maand verlaagd. Bron: ABM Financial News

