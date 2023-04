AEX vermoedelijk licht hoger van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs maakt zich vrijdag naar verwachting op voor een iets hogere opening. Futures op de AEX index noteren ongeveer een uur voor de beursbel op een winst van 0,3 procent.

Donderdag koerste de AEX al 0,1 procent hoger op 761,10 punten, met dank aan halfgeleiders die winsten van een tot twee procent bijschreven.

De maand april wordt op Beursplein 5 vooralsnog gekenmerkt door een zijwaarts koersverloop en een opvallend lage volatiliteit, na de ophef over de bankencrisis in maart.

Saxo Bank merkte op dat de internationale indices momenteel gevangen zitten in een smalle bandbreedte door een gebrek aan momentum. De geschiedenis leert evenwel dat dit een voorbode kan zijn van scherpe bewegingen.

Volgens Bob Homan, hoofd IM bij ING, verloopt het cijferseizoen tot nu toe beter dan verwacht, ondanks hier en daar tegenvallers. Optimisme hierover werd donderdag echter door voorzitter Christine Lagarde van de ECB geneutraliseerd, door te stellen dat de inflatie te hoog is en dat de centrale bank moet zorgen dat die daalt.

Marktanalisten voorzien dan ook meer renteverhogingen door de ECB, ondanks de afkoelende inflatie. Analist Bas van Geffen van Rabobank denkt dat de ECB het bij de volgende rentevergadering wel houdt bij een verhoging van 25 basispunten, na de verhoging van 50 basispunten in maart. De discussie zal vooral gaan over het aantal verhogingen dat in de toekomst nog nodig is, denkt Van Geffen.

Op Wall Street koerste hoofdgraadmeter S&P 500 donderdagavond ruim een half procent lager. Tesla en uitzender ManpowerGroup daalden respectievelijk 10 en 7 procent na cijfers. ’s Werelds grootste fabrikant van halfgeleiders Taiwan Semiconductor Manufacturing steeg daarentegen met twee procent na cijfers.

Vandaag is de bedrijfsagenda nauwelijks gevuld. De aandacht zal vooral uitgaan naar cijfers van Procter & Gamble, sectorgenoot van Unilever.

De Aziatische aandelenbeurzen doen vanochtend een stap terug, waarbij de Chinese hoofdindices de negatieve uitschieter zijn met verliezen van meer dan een procent.

In Japan werd bekend dat de prijzen in maart iets minder zijn gestegen. In maart bedroeg de inflatie inclusief de effecten van vers voedsel en energie op jaarbasis 3,2 procent tegen 3,3 procent in februari. Op maandbasis liepen de prijzen in maart met 0,3 procent op.

De Amerikaanse olie-future noteert vanochtend vlak.

Op macro-economisch vlak hebben beleggers vandaag aandacht voor de vrijgave van de samengestelde inkoopmanagersindices in april in Europa en Amerika.

Bedrijfsnieuws

Vastgoedfonds Wereldhave handhaafde de outlook voor 2023, ondanks dat het resultaat in het eerste kwartaal onder druk stond. Wereldhave realiseerde afgelopen kwartaal een direct resultaat van 22,3 miljoen euro, ofwel 0,46 euro per aandeel. Dit was een jaar eerder nog 19,2 miljoen en 0,39 euro per aandeel.

De nettowinst van flitshandelaar Flow Traders daalde afgelopen kwartaal op jaarbasis van 56,0 miljoen naar 34,3 miljoen euro. De analistenconsensus rekende op 33,6 miljoen. In het vierde kwartaal van 2022 verdiende Flow Traders 33,6 miljoen euro. Wel lukte het Flow Traders om de operationele kosten terug te dringen van 65,7 miljoen euro in het vierde kwartaal naar 63,8 miljoen euro afgelopen kwartaal, terwijl de netto handelsinkomsten uitkwamen op 110,4 miljoen euro, waar 115,9 miljoen euro was verwacht door de analisten.

Sif sloot een zogenaamde capaciteitsreserveringsovereenkomst met de joint venture Equinor-Polenergia (JVEP) voor de levering van 90 monopiles voor twee windprojecten in de Poolse Oostzee.

IMCD neemt het Zweedse bedrijf ACM over. De Zweedse distributeur van mineralen en chemicaliën boekte in 2022 een omzet van circa 13 miljoen euro.

Op jaarbasis steeg de omzet van BeterBed afgelopen kwartaal op jaarbasis met 5,1 procent en op kwartaalbasis met 1,3 procent tot 63,5 miljoen euro, waarvan 59,7 miljoen euro uit de Benelux kwam, goed voor een stijging met 5,9 procent.

Ease2pay kondigde een afboeking van 25,0 miljoen euro aan. Die is ontstaan uit de overname van Involtum Holding voor 27,6 miljoen euro. Deze acquisitie werd afgewaardeerd tot 2,0 miljoen euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 index daalde donderdag 0,6 procent tot 4.129,81 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 33.786,62 punten en de Nasdaq sloot 0,8 procent lager op 12.059,56 punten.