Fastned presenteert nieuwe commissaris

Beeld: Fastned

(ABM FN-Dow Jones) Snellaadbedrijf Fastned heeft vrijdag een nieuw lid voor de raad van commissarissen voorgesteld. Liselotte Kooi treedt op 8 juni aanstaande aan als commissaris. Dan wordt ook de jaarvergadering gehouden. Op die dag treedt Marije van Mens af als commissaris. Verder zal medeoprichter Bart Lubbers worden voorgedragen voor een tweede termijn als commissaris. Bron: ABM Financial News

