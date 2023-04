Minder winst voor Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) Flow Traders heeft in het eerste kwartaal van 2023 veel minder winst geboekt. Dit bleek vrijdag uit de kwartaalcijfers van de flitshandelaar.

De nettowinst daalde op jaarbasis van 56,0 miljoen naar 34,3 miljoen euro. De analistenconsensus rekende op 33,6 miljoen. In het vierde kwartaal van 2022 verdiende Flow Traders 33,6 miljoen euro.

De aangepaste EBITDA daalde op kwartaalbasis met 1 procent tot 47,9 miljoen euro.

Wel lukte het Flow Traders om de operationele kosten terug te dringen van 65,7 miljoen euro in het vierde kwartaal naar 63,8 miljoen euro afgelopen kwartaal.

De netto handelsinkomsten kwamen uit op 110,4 miljoen euro, waar 115,9 miljoen euro was verwacht door de analisten. Een jaar eerder was dit nog ruim 148 miljoen euro en in de laatste drie maanden van 2022 was dit een ruime 115 miljoen euro.

Vergeleken met het voorgaande kwartaal daalden de inkomsten in Europa, wat analisten niet hadden verwacht. Ook in de Amerika's was er sprake van een daling, terwijl er in Azië een plus werd geboekt van 58 procent tot 19,4 miljoen euro.

Flow Traders zei dat er meer handel in aandelen was, maar minder in obligaties, valuta, crypto en grondstoffen.

Het handelsvolume kwam afgelopen kwartaal 7 procent hoger uit op 422 miljard euro. Dit werd ingeschat op 400 miljard euro, een procent meer dan de 396 miljard in het voorgaande kwartaal.

Eind maart had Flow Traders 667 mensen in dienst. Dat is iets meer dan de 660 eind 2022.

Flow Traders rekent voor heel dit jaar op een min of meer onveranderd personeelsbestand.

Conform eerdere uitspraken denkt de flitshandelaar dat de genormaliseerde vaste operationele kosten dit jaar tussen de 175 en 185 miljoen euro zullen liggen.