Kwartaalomzet Beter Bed omhoog

Beeld: Beter Bed

(ABM FN-Dow Jones) Beter Bed heeft de omzet in het eerste kwartaal van dit jaar zien stijgen. Dit maakte de matrassenketen vrijdag voorbeurs bekend in een tussentijds handelsbericht. Op jaarbasis steeg de omzet met 5,1 procent en op kwartaalbasis met 1,3 procent tot 63,5 miljoen euro, waarvan 59,7 miljoen euro uit de Benelux kwam, goed voor een stijging met 5,9 procent. Op een vergelijkbare basis steeg de omzet op jaarbasis ook met 5,1 procent. Degroof Petercam ging vooraf uit van een omzetstijging tot 65,0 miljoen euro, maar sloot niet uit dat klanten van de onderneming iets terughoudender zijn geworden, daarmee verwijzende naar de ervaring bij Sligro, dat donderdag omzetcijfers publiceerde die de bank ook tegenvielen. Van de groepsomzet van Beter Bed is inmiddels 17,0 procent afkomstig van online. De orderinstroom van Beter Bed steeg op een vergelijkbare basis ten opzichte van het eerste kwartaal van 2022 met 9,5 procent, hetgeen leidde tot een orderboek van 19,5 miljoen euro aan het einde van het eerste kwartaal. Tussen 2019 en 2022 behaalde Beter Bed een samengestelde omzetgroei van 8,7 procent per jaar en voor de orderinstroom was dit 6,7 procent. Outlook Beter Bed heeft er vertrouwen in dit jaar omzetgroei te kunnen realiseren, met daarbij richting het einde van het jaar een stabiele brutomarge op jaarbasis. Bron: ABM Financial News

