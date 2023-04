Europese beurzen openen naar verwachting vlak

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan vrijdag een min of meer vlakke opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 16 punten voor de Duitse DAX, een plus van 4 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 0,5 punt voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen zijn donderdag lager gesloten.

Aanhoudende zorgen over de inflatie en de vrees voor meer renteverhogingen drukten donderdag op het sentiment. In Londen verloren mijnbouwers terrein na een sombere handelsdag in Azië, terwijl sommige banken stevige winsten boekten.

"Bankaandelen noteerden hoger, zoals Barclays, HSBC, NatWest, StanChart en Lloyds, nadat Morgan Stanley sterke kwartaalcijfers rapporteerde en na hoger dan verwachte Britse inflatiecijfers", zei Interactive Investor.

Daarnaast was er aandacht voor de notulen van de laatste beleidsvergadering van de ECB. Analist Bas van Geffen van Rabobank merkte op dat er de afgelopen maanden bij de centrale bank veel is gesproken over de inflatie, waarbij de meningen nogal uiteen liepen.

Toch denkt Van Geffen dat de ECB het bij de volgende rentevergadering houdt bij een verhoging van 25 basispunten, na de verhoging van 50 basispunten in maart. De discussie zal vooral gaan over het aantal verhogingen dat in de toekomst nog nodig is, denkt Van Geffen.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het consumentenvertrouwen in de eurozone in april iets minder pessimistisch is. De index die het vertrouwen weergeeft, steeg van -19,1 tot -17,5.

De producentenprijzen in Duitsland daalden in maart met 2,6 procent, terwijl op jaarbasis nog altijd sprake was van een prijsstijging van 7,5 procent.

Bedrijfsnieuws

Deliveroo heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer omzet geboekt, maar de orders liepen wel terug. Het aandeel noteerde 0,4 procent lager. Het aandeel van concurrent Just Eat Takeaway, eerder deze week nog met cijfers, verloor 2,7 procent.

RELX zag de omzet in alle divisies in het eerste kwart onderliggend stijgen. Het aandeel steeg 1,6 procent. Sectorgenoot Wolters Kluwer won 1,6 procent.

In Parijs noteerde L'Oreal 1,7 procent hoger, Hermes International won 1,6 procent en LVMH steeg 1,3 procent. Renault verloor 8,0 procent. De kwartaalupdate van de Franse autobouwer werd niet goed ontvangen.

In Frankfurt ging Siemens Healthineers aan kop met een winst van 1,5 procent. Porsche daalde 4,1 procent.

Euro STOXX 50 4.384,86 (-0,2%)

STOXX Europe 600 467,43 (-0,2%)

DAX 15.795,97 (-0,6%)

CAC 40 7.538,71 (-0,1%)

FTSE 100 7.902,61 (+0,1%)

SMI 11.390,64 (+0,2%)

AEX 761,10 (+0,1%)

BEL 20 3.824,19 (-0,4%)

FTSE MIB 27.627,12 (-1,1%)

IBEX 35 9.450,90 (-0,5%)



AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures vrijdag zonder grote koersbewegingen, na donderdag lager te zijn gesloten.

Intraday- en premarket-schommelingen terzijde, zijn de aandelenbenchmarks de laatste tijd weinig veranderd, waarbij beleggers wachten om te zien of de S&P 500 boven de bandbreedte van de afgelopen vijf maanden van 3.800 tot 4.200 punten kan doorbreken.

"De Amerikaanse aandelenmarkten zitten stevig opgesloten binnen dit bereik en hebben geen momentum", aldus Saxo Bank.

"De voorzichtigheid in de markt wordt nog vergroot door de aanhoudende bezorgdheid dat een strakker beleid van de centrale bank de groei zal belemmeren", zeiden sommige analisten.

Econoom Jeffrey Roach van LPL Financial zei dat de Amerikaanse economie op een belangrijk keerpunt staat. "De banenmarkt zal waarschijnlijk afkoelen naarmate de groei de komende maanden stagneert. Het voordeel van het beeld dat door het Beige Book werd geschetst, is dat de Fed tegen het einde van het jaar enige speelruimte zal hebben om de rente te verlagen naarmate de inflatie dichter bij de lange termijn doelstelling van 2 procent van de Fed komt", zei hij.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week is gestegen met 5.000 tot 245.000 aanvragen.

De index voor de bedrijvigheid in de industrie in de regio rond Philadelphia is in april onverwacht sterk gedaald. De zogeheten Philly Fed index daalde van -23,2 in maart tot -31,3 in april.

De bestaande woningverkopen in de Verenigde Staten zijn in maart op maandbasis gedaald met 2,4 procent tot 4,4 miljoen woningen, terwijl de mediane verkoopprijs daalde met 0,9 procent tot 375.700 dollar.

De meifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot donderdag 2,4 procent, ofwel 1,87 dollar, lager op 77,29 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Op vrijdag staat in de VS slechts de samengestelde inkoopmanagersindex van april geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Tesla heeft het afgelopen kwartaal de omzetverwachtingen niet weten waar te maken, terwijl de winstmarge onder de 20 procent daalde. Voor de marge werd al gevreesd na een serie prijsverlagingen. Het aandeel daalde meer dan 10,0 procent.

ManpowerGroup heeft in het eerste kwartaal van 2023 minder omzet en winst geboekt dan een jaar eerder, maar haalde de eigen prognose nog net, terwijl de outlook voor het tweede kwartaal die van analisten niet benadert. Het aandeel verloor bijna 8,0 procent.



Het aandeel Philip Morris noteerde circa 5,0 procent lager, nadat de sigarettenfabrikant een meevallende winst rapporteerde, maar een tegenvallende omzet. De outlook voor het hele boekjaar was wel positief.



IBM boekte een kwartaalomzet die in lijn was met de verwachtingen, terwijl de winst iets beter was dan voorzien. IBM voorspelde dat de omzetgroei voor het hele jaar "neutraal" zal zijn. Het aandeel verl een kleine 0,1 procent.

Taiwan Semiconductor Manunfacturing steeg circa 2,0 procent. De omzet kwam afgelopen kwartaal uit aan de onderkant van de outlook en voor het lopende kwartaal rekent TSMC op een omzetdaling. Wel handhaafde TSMC de investeringsplannen voor dit jaar.



F5 gaat 9 procent van zijn personeel ontslaan, of 620 man, vanwege de zwakke vraag. Het aandeel noteerde circa 2,2 procent lager.

S&P 500 index 4.129,79 (-0,6%)

Dow Jones index 33.786,62 (-0,3%)

Nasdaq Composite 12.059,56 (-0,8%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden vrijdag over de brede linie lager.

Nikkei 225 28.530,74 (-0,4%)

Shanghai Composite 3.329,65 (-1,1%)

Hang Seng 20.267,38 (-0,6%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0959. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 1,0960 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er nog een stand van 1,0968 op de borden.

USD/JPY Yen 133,86

EUR/USD Euro 1,0959

EUR/JPY Yen 146,71

MACRO-AGENDA:

01:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - April (Jap)

08:00 Detailhandelsverkopen - Maart (VK)

09:15 Samengestelde inkoopmanagersindex - April (Fra)

09:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - April (Dld)

10:00 Samengestelde inkoopmanagersindex - April (eur)

10:30 Samengestelde inkoopmanagersindex - April (VK)

15:45 Samengestelde inkoopmanagersindex - April (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 SAP - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

13:00 Procter & Gamble - Cijfers derde kwartaal (VS)