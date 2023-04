PPG overtreft verwachtingen

(ABM FN-Dow Jones) PPG Industries heeft het afgelopen kwartaal beter gepresteerd dan het zelf verwachtte. Dit bleek donderdag nabeurs uit de kwartaalcijfers van de Amerikaanse concurrent van AkzoNobel.

PPG boekte in het eerste kwartaal een nettowinst van 264 miljoen dollar, ofwel 1,11 dollar per aandeel, in vergelijking met een winst van 18 miljoen dollar, ofwel 0,08 dollar per aandeel in dezelfde periode een jaar eerder.

Op aangepaste basis boekte het concern een winst per aandeel van 1,82 dollar per aandeel, wat fors boven de begin april afgegeven raming is. Begin april verhoogde het concern zijn aangepaste winstramingen nog van 1,10 tot 1,20 dollar per aandeel, naar 1,52 tot 1,58 dollar per aandeel.

CEO Tim Knavish zei destijds dat een sneller dan verwacht herstel van de marge, dankzij hogere volumes en extra prijsverhogingen, de reden was voor de opwaartse bijstelling van de winstramingen.

De omzet steeg met 2 procent van 4,31 miljard dollar in het eerste kwartaal van 2022 tot 4,38 miljard dollar het afgelopen kwartaal.

Outlook

Voor het lopende kwartaal voorziet PPG een winst per aandeel van 1,92 tot 2,02 dollar per aandeel en een aangepaste winst per aandeel van 2,05 tot 2,15 dollar per aandeel, exclusief afschrijvingskosten van 0,13 dollar per aandeel.

Voor het hele boekjaar rekent het concern op een aangepaste winst per aandeel van 6,95 tot 7,25 dollar per aandeel.

Het aandeel PPG noteerde donderdag in de elektronische handel nabeurs 1,8 procent hoger.