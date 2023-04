Olieprijs lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is donderdag lager gesloten, door een stijgende dollar en de vrees voor een recessie, waardoor de Amerikaanse benchmark wegzakte tot onder de drempel van 80 dollar per vat. Ruwe olie steeg begin april, nadat Saoedi-Arabië en zijn OPEC+ bondgenoten een productieverlaging van ongeveer 1,15 miljoen vaten per dag aankondigden vanaf mei tot het einde van het jaar, terwijl Rusland zei dat het zijn productieverlaging van 500.000 vaten per dag tot het einde van het jaar zou verlengen. De olieprijs is deze week gestruikeld, met een opleving van de Amerikaanse dollar en zorgen dat verkrapping door de Federal Reserve en andere grote centrale banken een wereldwijde neergang of recessie zou kunnen veroorzaken. De ICE US Dollar index, een maatstaf voor de Amerikaanse munt ten opzichte van een mandje van zes grote rivalen, is deze week met ongeveer 0,3 procent gestegen. Een sterkere dollar maakt grondstoffen geprijsd in dollars duurder voor gebruikers van andere valuta. De meifuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot donderdag 2,4 procent, ofwel 1,87 dollar, lager op 77,29 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

