Wall Street koerst af op lager slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden donderdag lager met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,2 procent tot 4.147,11 punten, de Dow Jones index verloor 0,1 procent op 33.855,56 punten en de Nasdaq noteerde 0,1 procent lager op 12.145,13 punten.

Intraday- en premarket-schommelingen terzijde, zijn de aandelenbenchmarks de laatste tijd weinig veranderd, waarbij beleggers wachten om te zien of de S&P 500 boven de bandbreedte van de afgelopen vijf maanden van 3.800 tot 4.200 punten kan doorbreken.

"De Amerikaanse aandelenmarkten zitten stevig opgesloten binnen dit bereik en hebben geen momentum", aldus Saxo Bank.

"De voorzichtigheid in de markt wordt nog vergroot door de aanhoudende bezorgdheid dat een strakker beleid van de centrale bank de groei zal belemmeren", zeiden sommige analisten.

Econoom Jeffrey Roach van LPL Financial zei dat de Amerikaanse economie op een belangrijk keerpunt staat. "De banenmarkt zal waarschijnlijk afkoelen naarmate de groei de komende maanden stagneert. Het voordeel van het beeld dat door het Beige Book werd geschetst, is dat de Fed tegen het einde van het jaar enige speelruimte zal hebben om de rente te verlagen naarmate de inflatie dichter bij de lange termijn doelstelling van 2 procent van de Fed komt", zei hij.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het aantal eerste aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de VS vorige week is gestegen met 5.000 tot 245.000 aanvragen.

De index voor de bedrijvigheid in de industrie in de regio rond Philadelphia is in april onverwacht sterk gedaald. De zogeheten Philly Fed index daalde van -23,2 in maart tot -31,3 in april.

De bestaande woningverkopen in de Verenigde Staten zijn in maart op maandbasis gedaald met 2,4 procent tot 4,4 miljoen woningen, terwijl de mediane verkoopprijs daalde met 0,9 procent tot 375.700 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0966. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0989 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0954 op de borden.

Olie noteerde donderdag tot 2,2 procent lager.

Op vrijdag staat in de VS slechts de samengestelde inkoopmanagersindex van april geagendeerd.

Bedrijfsnieuws

Tesla heeft het afgelopen kwartaal de omzetverwachtingen niet weten waar te maken, terwijl de winstmarge onder de 20 procent daalde. Voor de marge werd al gevreesd na een serie prijsverlagingen. Het aandeel daalde 9,0 procent.

ManpowerGroup heeft in het eerste kwartaal van 2023 minder omzet en winst geboekt dan een jaar eerder, maar haalde de eigen prognose nog net, terwijl de outlook voor het tweede kwartaal die van analisten niet benadert. Het aandeel verloor 6,2 procent.



Het aandeel Philip Morris noteerde 4,8 procent lager, nadat de sigarettenfabrikant een meevallende winst rapporteerde, maar een tegenvallende omzet. De outlook voor het hele boekjaar was wel positief.



IBM boekte een kwartaalomzet die in lijn was met de verwachtingen, terwijl de winst iets beter was dan voorzien. IBM voorspelde dat de omzetgroei voor het hele jaar "neutraal" zal zijn. Het aandeel won 0,4 procent.

Taiwan Semiconductor Manunfacturing steeg 3,8 procent. De omzet kwam afgelopen kwartaal uit aan de onderkant van de outlook en voor het lopende kwartaal rekent TSMC op een omzetdaling. Wel handhaafde TSMC de investeringsplannen voor dit jaar.



F5 gaat 9 procent van zijn personeel ontslaan, of 620 man, vanwege de zwakke vraag. Het aandeel noteerde 2,0 procent lager.