Sif aan de slag in Polen

Beeld: Sif

(ABM FN-Dow Jones) Sif heeft een zogenaamde capaciteitsreserveringsovereenkomst gesloten met de joint venture Equinor-Polenergia (JVEP) voor de levering van 90 monopiles voor twee windprojecten in de Poolse Oostzee. Dit meldde de Roermondse funderingsspecialist donderdag nabeurs. Eenmaal afgerond, zal dit het eerste contract zijn onder de strategische samenwerkingsovereenkomst die Sif en Equinor eerder sloten. De monopiles worden in 2025 en 2026 geproduceerd en hebben een geschat productievolume van circa 105 kiloton. De twee windprojecten, Baltyk II en III, krijgen een capaciteit van potentieel 1.440 megawatt. De financiële details werden niet gemeld. Bron: ABM Financial News

