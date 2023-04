Europese beurzen lager gesloten

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn donderdag lager gesloten.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,2 procent tot 467,43 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,6 procent op 15.795,97 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,1 procent op 7.538,71 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,1 procent hoger op 7.902,61 punten.

Aanhoudende zorgen over de inflatie en de vrees voor meer renteverhogingen drukten donderdag op het sentiment. In Londen verloren mijnbouwers terrein na een sombere handelsdag in Azië, terwijl sommige banken stevige winsten boekten.

"Bankaandelen noteerden hoger, zoals Barclays, HSBC, NatWest, StanChart en Lloyds, nadat Morgan Stanley sterke kwartaalcijfers rapporteerde en na hoger dan verwachte Britse inflatiecijfers", zei Interactive Investor.

Daarnaast was er aandacht voor de notulen van de laatste beleidsvergadering van de ECB. Analist Bas van Geffen van Rabobank merkte op dat er de afgelopen maanden bij de centrale bank veel is gesproken over de inflatie, waarbij de meningen nogal uiteen liepen.

Toch denkt Van Geffen dat de ECB het bij de volgende rentevergadering houdt bij een verhoging van 25 basispunten, na de verhoging van 50 basispunten in maart. De discussie zal vooral gaan over het aantal verhogingen dat in de toekomst nog nodig is, denkt Van Geffen.

Op macro-economisch vlak werd donderdag bekend dat het consumentenvertrouwen in de eurozone in april iets minder pessimistisch is. De index die het vertrouwen weergeeft, steeg van -19,1 tot -17,5.

De producentenprijzen in Duitsland daalden in maart met 2,6 procent, terwijl op jaarbasis nog altijd sprake was van een prijsstijging van 7,5 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0968. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0960 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0954 op de borden.

Olie werd donderdag ruim 2 procent goedkoper.

Bedrijfsnieuws

Deliveroo heeft in het eerste kwartaal van dit jaar meer omzet geboekt, maar de orders liepen wel terug. Het aandeel noteerde 0,4 procent lager. Het aandeel van concurrent Just Eat Takeaway, eerder deze week nog met cijfers, verloor 2,7 procent.

RELX zag de omzet in alle divisies in het eerste kwart onderliggend stijgen. Het aandeel steeg 1,6 procent. Sectorgenoot Wolters Kluwer won 1,6 procent.

In Parijs noteerde L'Oreal 1,7 procent hoger, Hermes International won 1,6 procent en LVMH steeg 1,3 procent. Renault verloor 8,0 procent. De kwartaalupdate van de Franse autobouwer werd niet goed ontvangen.

In Frankfurt ging Siemens Healthineers aan kop met een winst van 1,5 procent. Porsche daalde 4,1 procent.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,5 procent lager op 4.133,77 punten. De Dow Jones index daalde 0,3 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 0,5 procent in het rood.