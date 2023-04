Buzzfeed snijdt stevig in personeelsbestand Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Buzzfeed is van plan om circa 15 procent van het persoon te ontslaan. Dit bleek donderdag uit documenten die het bedrijf indiende bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC. De inkrimping van het personeelsbestand is onderdeel van een breder plan om de omzetgroei te versnellen en de winstgevendheid en kasstroom te verbeteren. Buzzfeed raamt de kosten van de reorganisatie op 7 tot 11 miljoen dollar. Het mediabedrijf verwacht deze kosten vooral in het tweede kwartaal te boeken. Aan het einde van het tweede kwartaal moet de reorganisatie ook grotendeels afgerond zijn. Bron: ABM Financial News

