Halfgeleiders zetten AEX nipt in het groen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is donderdag, in tegenstelling tot de omringende beurzen, in het groen gesloten. De AEX steeg 0,1 procent naar 761,10 punten, vooral dankzij de goede koersprestaties van de 'chippers'. Daar stonden koersdalingen bij auto-aandelen tegenover, vooral omdat de kwartaalcijfers van Tesla en Renault slecht werden ontvangen. Volgens Bob Homan, hoofd IM bij ING, verloopt het cijferseizoen vooralsnog echter beter dan verwacht, ondanks hier en daar tegenvallers. Ook was er weer rentevrees, nadat voorzitter Christine Lagarde van de ECB zei dat de inflatie te hoog is en dat de centrale bank moet zorgen dat die daalt. Uit de notulen van de ECB bleek volgens marktanalist Bas van Geffen van Rabobank vandaag dat binnen het orgaan de inflatie inderdaad een belangrijk onderwerp is, waarbij de meningen nogal uiteen lopen. Na een renteverhoging van 50 basispunten in maart, denkt hij dat de volgende verhoging er aan van 25 basispunten zal zijn. Belangrijk wordt wat dan de renteverwachtingen van de ECB voor de nabije toekomst zijn. Klaas Knot van DNB zei dat hij zich kon vinden in de huidige prognose van een piek in het belangrijkste rentetarief van de ECB van ongeveer 3,85 procent. Dit zou betekenen dat vanaf het huidige niveau van 3 procent de rente nog een paar keer zal moeten worden verhoogd.? Knot vindt het gezien de huidige inflatie van bijna 6 procent, voorbarig om al over een pauze te spreken, zei hij in Ierland. De euro/dollar steeg naar 1,0968. Olie werd ruim 2 procent goedkoper. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen gingen de halfgeleiders ASML, ASMI en Besi aan kop met winsten van 1 tot 2 procent. Na de cijfers op woensdag verhoogden verschillende analisten vandaag hun koersdoel voor ASML licht. Vermoedelijk zorgde de bevestiging vanochtend van de investeringsplannen door TSMC ook voor wat opluchting. Wolters Kluwer en RELX wonnen 1,9 en 1,6 procent. RELX meldde vanochtend in een beknopte kwartaalupdate een omzetgroei in alle divisies. Exor sloot de rij met een verlies van 4,3 procent, ondanks een kleine koersdoelverhoging door UBS. Randstad daalde 2,2 procent. De Amerikaanse sectorgenoot Manpower ging flink lager na het openen van de boeken. In de AMX won Arcadis 1,1 procent na een koopadvies van Bank of America. De beste koersprestatie in de Midkap was vandaag voor Corbion, dat 2,4 procent steeg. Kunstmestfabrikant OCI daalde 13,1 procent, vanwege de uitkering van een superdividend. Maar ook gecorrigeerd voor dit dividend staat het aandeel vandaag onder druk. Sligro verloor na cijfers 2,3 procent. Volgens Degroof Petercam viel vooral de omzet tegen. Smallcap Vivoryon daalde ruim 5 procent, maar Brunel won 2,5 procent. RoodMicrotec won 2,4 procent na cijfers. Tussenstand Bij de slotgong op Beursplein 5 daalden de Amerikaanse met circa een half procent. Bron: ABM Financial News

