Bluebell Capital roept op tot opsplitsing Bayer - media

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De activistische investeerder Bluebell Capital roept op tot een opsplitsing van de Duitse farmareus Bayer en een herschikking van de raad van commissarissen. Dit meldde de Financial Times donderdag. Bluebell vindt dat Bayer opgesplitst moet worden in een gewas- en een farmaceutische tak. Bluebell, dat niet onthulde hoe groot zijn belang in Bayer is, zei de benoeming van CEO Bill Anderson te "verwelkomen", maar riep het bedrijf op om verder te gaan, onder andere door nieuwe commissarissen te benoemen. Bron: ABM Financial News

