Wall Street gaat lager van start

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan donderdag een lagere opening tegemoet, aangevoerd door een forse koersdaling van Tesla.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor opening tot 0,8 procent in het rood. De Nasdaq lijkt een procent lager te openen.

Het nieuws over Tesla herinnerde de beleggers aan de gevaren van teleurstellende kwartaalcijfers.

Toch zijn de aandelenkoersen weinig bewogen de laatste tijd, afgezien van schommelingen gedurende de handelsdag en in de elektronische handel. "Amerikaanse aandelenmarkten zitten stevig opgesloten in een bandbreedte en laten geen beweging zien", stelde Saxo Bank.

Het wachten is mogelijk op de volgende beweging in staatsleningen of de winstrapporten in de komende twee weken van een handjevol reuzen zoals Apple.

Volgens Hargreaves Lansdown blijven zorgen over verdere renteverhogingen de stemming beïnvloeden. Hardnekkig hoge inflatie in Europa, een mogelijke Amerikaanse recessie en zwakke investeringen in Chinees vastgoed voeden de zorgen.

De index van de Philadelphia Fed voor april liet een onverwachte verslechtering zien. De index noteert nu al acht maanden onder nul en het laatste cijfer is het laagste sinds mei 2020, aldus de Fed.



De nieuwe steunaanvragen stegen afgelopen week. Er volgen vanmiddag nog de bestaande woningverkopen in maart en de leidende indicatoren na opening van de beurs.

Olie werd goedkoper. West Texas Intermediate in juni kostte 77,98 dollar per vat, een daling van 1,5 procent. Brent-olie werd 1,5 procent goedkoper.

De euro/dollar noteerde op 1,0976. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er 1,0954 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Tesla heeft het afgelopen kwartaal de omzetverwachtingen niet weten waar te maken, terwijl de winstmarge onder de 20 procent daalde. Voor de marge werd al gevreesd na een serie prijsverlagingen. Het aandeel Tesla lijkt 8 procent lager te gaan openen.

ManpowerGroup heeft in het eerste kwartaal van 2023 minder omzet en winst geboekt dan een jaar eerder, maar haalde de eigen prognose nog net, terwijl de outlook voor het tweede kwartaal die van analisten niet benadert.



Het aandeel Philip Morris noteerde 2,5 procent lager in de handel voorbeurs , nadat de sigarettenfabrikant een meevallende winst rapporteerde, maar een tegenvallende omzet. De outlook voor het hele boekjaar was wel positief.



IBM boekte een kwartaalomzet die in lijn was met de verwachtingen, terwijl de winst iets beter was dan voorzien. IBM voorspelde dat de omzetgroei voor het hele jaar "neutraal" zal zijn. Het aandeel lijkt 1 procent hoger te starten.

Taiwan Semiconductor Manunfacturing stijgt 1,7 procent in de handel voorbeurs. De omzet kwam afgelopen kwartaal uit aan de onderkant van de outlook en voor het lopende kwartaal rekent TSMC op een omzetdaling. Wel handhaafde TSMC de investeringsplannen voor dit jaar.



F5 gaat 9 procent van zijn personeel ontslaan, of 620 man, vanwege de zwakke vraag. Het aandeel daalt met 8 procent.



Slotstanden

Wall Street bleef woensdag dichtbij huis. De S&P 500 index sloot vlak op 4.154,52 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 33.897,01 punten en de Nasdaq noteerde vlak op 12.157,23 punten.