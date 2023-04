Aandeel Philip Morris daalt op matige omzet Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel Philip Morris noteerde donderdag 1,5 procent lager in de handel voorbeurs , nadat de sigarettenfabrikant een meevallende winst rapporteerde, maar een tegenvallende omzet. De outlook voor het hele boekjaar was wel positief. De operationele inkomsten daalden 17,2 procent ten opzichte van een jaar eerder tot 2,73 miljard dollar. De nettowinst per aandeel daalde met 15 procent tot 1,28 dollar. De aangepaste winst per aandeel, exclusief niet-terugkerende posten, daalde met 4,4 procent tot 1,38 dollar. De FactSet-consensus van 1,34 dollar werd zo overtroffen. De omzet steeg met 3,5 procent tot 8,02 miljard dollar, door versnelde prijsverhogingen voor sigaretten en stevige onderliggende volumegroei bij verhitte tabaksproducten. De kwartaalomzet was wel lager dan de FactSet-consensusverwachting van 8,11 miljard dollar. De levering van sigaretten daalde afgelopen kwartaal met 3,1 procent tot 143,7 miljard stuks. Van verhitte tabak, of e-sigaretten, werden 27,4 miljard eenheden geleverd, een toename van 10,4 procent. Philip Morris verwacht voor 2023 een aangepaste winst per aandeel van 6,40 dollar tot 6,52 dollar, wat meer is dan de huidige consensusverwachting op FactSet van 6,33 dollar. Bron: ABM Financial News

